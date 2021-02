Nepromišljeno spaljivanje biljnog otpada može vas skupo koštati: Ovo su savjeti vatrogasaca

Dolazak ljepšeg vremena za vatrogasce znači povećan broj intervencija na požarima otvorenog prostora zbog nekontroliranog spaljivanja biljnog otpada. Ovi požari uz izazivanje štete u prirodi, troše i značajne resurse vatrogasnih postrojbi te predstavljaju opasnost za građane.

Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira. Ukoliko se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove općine, grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad.

Prije nego se odlučite na spaljivanje, poslušajte ove savjete vatrogasaca:

vatru ne palite za vjetrovita vremena, za vrijeme sušnih razdoblja, u vrijeme sazrijevanja žitarica i žetve, u blizini miniranih i minsko-sumnjivih površina.

biljni otpad nemojte paliti u šumama, lovištima i parkovima

prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistite od zapaljivog raslinja kako biste spriječili širenje požara

pripremite sredstva za gašenje požara: vodu, pjenu, prah, a ukoliko nemate aparate za početno gašenje požara, poslužit će i pijesak, lopate i sl.

ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja

osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi

apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanje da ne pale biljni otpad

sve pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju paliti vatru na otvorenome prostoru dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne službe (javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva) te postupati u skladu s uputama.

Za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predviđene su visoke kazne. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 150.000 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna. Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine za što se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je djelo počinjeno iz nehaja. Ukoliko je djelo počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Nakon uočavanja požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193, Centar 112 ili Policiju na 192.

(hvz.hr)