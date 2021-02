Venus: Do sada je cijepljeno 1.250 osoba, kada počnu stizati veće količine cjepiva organizirat ćemo cijepljenje na pet punktova

– Već više od godinu dana borimo se protiv koronavirusa. Naime, 1. veljače 2020. godine održali smo prvu sjednicu Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije i od tada traje naša borba – kazao je na sjednici Županijske skupštine dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” VPŽ i član Stožera civilne zaštite VPŽ.

Rekao je i koliko je do sada cijepljeno stanovnika Virovitičko-podravske županije.

– Procijepili smo ukupno 1.250 osoba, od čega je njih 1.090 dobilo i potrebnu drugu dozu. Nažalost, u jednom trenutku je došlo do zastoja isporuke cjepiva, jer bi u suprotnom broj bio daleko veći. Počele su nam dolaziti cjepiva Astra Zenece i Moderne, no to još uvijek nisu velike količine. Treba istaknuti da nema razlike među cjepivima, svi oni štite od koronavirusa. Inače, onog trena, kada cjepiva budu dolazila u većim brojevima, tada ćemo, prvo osobe starije životne dobi, te kronične bolesnike, cijepiti na punktovima u Virovitici, Slatini, Orahovici, Pitomači i Voćinu. Do tada će se cijepljenje odvijati u ordinacijama liječnika opće medicine. Inače, trenutna epidemiološka slika na području županije je bitno povoljnija nego li je to bila u nekim periodima u protekla četiri mjeseca, kada je postotak pozitivnih među testiranima bio i do 46 posto. On je danas šest posto, a Svjetska zdravstvena organizacija, tvrdi, kada je postotak zaraženih ispod pet posto, tada je epidemija pod kontrolom. Eto, mi smo na najboljem putu prema tome, zasigurno i zbog postojećih mjera, ali i pridržavanja epidemioloških mjera – naglasio je Venus.

