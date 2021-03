Objavljujemo najbolje kratke kriminalističke priče: “Krv s nebesa“ poput puzzlea slaže jedinstvenu priču skrivenu u bespućima društvenih mreža

Čitanje, a posebice pisanje njeguje i potiče i virovitički ogranak Matice hrvatske. Vodeći se time da potaknu i druge na uživanje u pisanoj riječi došli su na ideju raspisati natječaj za kratku kriminalističku priču. Natječaj je organiziran i proveden prošle godine, a nosio je naziv „Kristalna pepeljara“ po romanu jednoga od najplodonosnijih hrvatskih pisaca kriminalističkoga romana Milana Nikolića (1924. – 1970.), ujedno i dragoga nam „virovitičkoga Simenona“, koji je neke od svojih najdojmljivijih rečenica zapisao upravo u okrilju virovitičkoga doma. Slijedeći trag koji je Nikolić ostavio u žanru kriminalističkoga romana, Ogranak je pokrenuo ovaj natječaj iz kojeg je proizašlo mnoštvo zanimljivih i posebnih priča.

Peteročlano povjerenstvo u sastavu prof. dr. Vinko Brešić, predsjednik i članovi Vlasta Golub, prof., Marina Mađarević, prof., Ivana Vidak, prof. i Mirjana Vodopić, prof., nisu imali nimalo lak zadatak, odabrati tri najbolje priče.

Nagrađene i pohvaljene priče Međunarodnog književnog natječaja „Kristalna pepeljara“ za najbolju kriminalističku priču 2020.:

1. „Dragi dnevniče“ autorice Marije Hardi.

2. „Krv s nebesa“ autorice Željke Franov iz Križa

3. „Vječna slava pripovjedača“ autora Marija Šimudvarca iz Oroslavlja

4. „Peta je presudila“ autorice Marice Žanetić Malenice iz Splita (pohvaljena priča)

Njihove priče donosimo vam u nastavcima u našem tjedniku Virovitičkom listu. Ű ovom broju donosimo vam priču Željke Franov iz Križa “Krv s nebesa”.

„Krv s nebesa“, Željka Franov, pod zaporkom Ketsueki Sora, iz Križa, s ukupno 25 bodova drugonagrađena je priča međunarodnog natječaja „Kristala pepeljara“ Matice hrvatske ogranak Virovitica.

Vještim i efektnim kolažiranjem raznih medija i dokumenata kao izvora fragmentiranih i na prvi pogled nepovezanih informacija, pripovjedač poput puzzlea slaže jedinstvenu priču da bi, rješavajući enigmu „misterioznog tijela u visokoj travi“, ušao u trag dvostrukom ubojstvu u čijoj pozadini je zapravo osveta za davno počinjeno pedofilsko nasilje. Dokumentarističkim, modernim i lapidarnim stilom ova napeta slagalica maksimalno uključuje čitatelja u potragu za dobro skrivenim zločinom u bespućima društvenih mreža.

Željka Franov, Križ

KRV S NEBESA

Krvava kiša iz vedra neba. Gore, iznad bijelih rebara Arene, Mjesec je sve mlađi i Venera uz njega sjaji.

Objava na Twitteru

Jedan od komentara:

napušena si …

Odgovor na komentar:

Nope. Nisam. Neke jeb… crvene kapljice mi na ekranu. Btw, izbacili me iz kina jer sam tipkala po mobu. Seronje …

NACIONALNA EVIDENCIJA NESTALIH OSOBA

MIHOČEVIĆ-BUJIĆ, BILJANA

Datum nestanka: 2.10.2019.

Mjesto nestanka: Gospić

mirna-lika.com

Dragi sugrađani,

Nestala je naša draga učiteljica Bilja (Biljana Mihočević-Bujić) te vas ovim putem molimo za pomoć. Svaka informacija je bitna. Ukoliko ste nešto vidjeli ili nešto znate, nazovite…

PMF, Studij biologije,

Opća ekologija

Utihnuli su, samo decibel ili dva, glasovi studenata druge godine kad je u predavaonicu ušao prof. dr. sc. Mitja Konjević.

– Društvo, danas ćemo se zabavljat’! Ići ćemo na teren, a nećemo izać’ odavde.

Žamor se ponovo pojačao.

– Nemojte se toliko čudit’. U ovo vrijeme napredne tehnologije… – prof. dr. sc. M. K. se nasmijao kroz nos. – Svi ste čuli za donacije i što smo nabavili s tom lovom…

Okrenuo je leđa svojim studentima. Bijelo platno pričvršćeno na zid iza katedre povukao je prema dolje i tako ga razmotao u veliki ekran.

– Gdje smo ono stali? Ah, da… Našlo se nešto novca za ovo!

Uključio je projektor i osvijetlio platno. Ne sjedajući, nagnuo se nad laptop i kliknuo nekoliko puta mišem. Na platnu se prvo pojavilo polje visoke trave žutog cvata.

– Naši vrijedni asistenti na terenu su za vas i koriste novi dron. Ako ne znate, ovo je solidago canadiens, jedna od invazivnih.

Prigušeni vriskovi i glasni uzdasi pokrenuli su prof. dr. sc. M. K. da podigne pogled. Izbuljene oči studenata natjerale su ga da se okrene prema platnu.

– Jebemt–

MISTERIOZNO TIJELO U VISOKOJ TRAVI

Piše Roko Pintur,

četvrtak, 10. 10. 2019 u 11:08

Na za sada još neutvrđenoj lokaciji uočeno je tijelo mrtvog muškarca. Iz priloženih fotografija (slike su nejasne jer je čitatelj fotografirao projekciju snimke drona na bijelo platno) vidljivo je da je riječ o odrasloj, muškoj osobi koja leži u travi. Položaj tijela pokazuje da su udovi slomljeni, a na odjeći se vide velike tamne mrlje, najvjerojatnije od krvi. Policija je obaviještena te ćemo, s obzirom na neobičan način otkrića tijela, s velikim interesom pratiti tijek istrage.

Foto: čitatelj 24sata

net.hr

12:00 10. 10. 2019 Autor: W.C.F.

JOŠ JEDAN DOKAZ O OTMICAMA VANZEMALJACA?

Iako to možda zvuči nevjerojatno, danas otkriveno tijelo usred polja visoke trave, moglo bi biti dokaz da su otmice vanzemaljaca istina te da se otmice ne događaju samo u Sjedinjenim Državama već i u našem susjedstvu.

Na još neutvrđenoj lokaciji u okolici Zagreba pronađeno je tijelo te se iz snimke dobivene dronom (moja je slobodna procjena da je visina drona bila oko 30 metara) vidi da tijelo leži usred polja guste, visoke trave. Kako ne postoje tragovi vozila ili ljudskog kretanja već su visoke i jake biljke netaknute, logično je objašnjenje da je tijelo bačeno iz zraka. S koje visine, teško je reći, no izvori bliski autoru potvrđuju da posljednjih nekoliko dana nije bilo prijavljenih letova u okolici Zagreba (izuzev komercijalnih letova s kojih, sa sigurnošću, nije izbačen niti jedan od putnika).

ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU I KRIMINALISTIKU, DNA laboratorij

Na odmorištu požarnih stepenica dvije mlade žene u bijelim kutama zapalile su cigarete. Nina opali selfie, no nezadovoljna, izbriše ga. Morena, isto s mobitelom u ruci, prekine tišinu.

– Điz, znaš kaj mi buraz javio? Al nikome još ni riječi, kužiš? Veli da je bio kod Westgatea.

– Koji buraz? Mislav?

– Da, on. Tu, gore, s PMF-a… Čuj ovo; veli, bio je na terenu, s dronom, digo ga, snimao neko vrijeme, kad ga panično zove docent i urla na njega da ima mrtvaca na ekranu… Mislavu niš jasno, kaj ovaj brije, a kad je pogledo… veli da se zasro ko grlica. Sad je tam s murjom, i… Ne buš nikom rekla? – Ne budem, ne brini.

– Taj mrtvac je onaj seksi saborski zastupnik.

– Meni ni jedan političar nije seksi, tak da…

Na odmorište izađe starija žena s cigaretom u jednoj i kavom u drugoj ruci.

– Cure, potvrđeno je. Tijelo žene koje su našli u pješčari je Biljana. DNK se poklapa.

Sve tri su ugasile cigarete i vratile se u unutrašnjost zgrade.

LABORATORIJ ZA ISTRAŽIVANJE MJESTA DOGAĐAJA

Asistentica ravnatelja tipka bilješke:

Žrtva: MIHOČEVIĆ-BUJIĆ, BILJANA. Preliminarno izvješće: u tijelu žrtve pronađen metak. Analizom i usporedbom s bazom podataka utvrđeno da se zrno kalibra .357 podudara sa zrnom iz slučaja – (Predmet 18/2016, Virovitica) – koje je izvađeno iz tijela Jelenović Branka.

– A vid’ na! I taj Jelenović je pronađen u pješčari, al’ u Slavoniji. Nima šanse da je to slučajnost.

TV DNEVNIK

Dobro veče. U još nerazjašnjenim okolnostima, tragično je preminuo saborski zastupnik Darko Gavran. Više o tome pogledajte u večerašnjoj emisiji Otvoreno gdje će nam gosti biti…

GAJNICE, ZAPADNI ZAGREB

obiteljska kuća

muž i žena

tavanska soba njihovog sina

žena krenula prati krovni prozor

velika crvena mrlja na staklu

čini joj se da je krv

pozove muža policajca

muž zove prijatelja iz kriminalistike

pošalju uzorak na analizu

analiza pokaže da to jest ljudska krv

analiza pokaže da je to DNK zastupnika

From: Zavod za sudsku medicinu

Sent: 17. listopada 2019. 11:51

To: Goran.Bach

Subject: Obdukcijsko izvješće;

veza: predmet – 529/2019-zg

Attachments: 529.pdf

Importance: High

Poštovani,

Nalaz u prilogu.

Lp,

mr. sc. Smiljan Kapović-Rudež, dr. med.

URED KRIMINALISTIČKE POLICIJE ZAGREB

Goran Bach se uvalio u duboki uredski stolac s visokim naslonom. Glavu je zabacio unatrag pogleda uprta u nebo puno bijelih oblaka.

– Čitaj mi, molim te, ovaj jebeni nalaz i prevodi ga. Ispizde me s tim izrazima rigor mortis i ostalim sranjima. Preumoran sam, jebemu sve. Preskoči nebitno. Ti, mali, uleti ako Draž zapne.

Mali, pravim imenom Petar, samo je kimnuo u znak tihog prihvaćanja.

Draž, pravim imenom Dražen, čitao je i prevodio suhim glasom.

– … metak je zapeo između dva kralješka … postoji mogućnost da je došlo do djelomične paralize … ulazna rana je u području crijeva … najvjerojatnije je živio i nekoliko sati nakon što je nastrijeljen … umro od fatalnog gubitka krvi … na tijelu vidljivi tragovi vezivanja; oko struka te oba zapešća … na desnoj ruci tragovi baruta …

– Tragovi baruta. Ulazna rana – prekinuo ga je Goran, – mora da je nastala uslijed hrvanja što znači da bi oružje moglo biti Gavranovo. Sva se tri metka poklapaju. Jebeni seronja je možda serijski ubojica. Prvo Jelenović, pa učiteljica. No tko ga je dokrajčio? Kako je dospio na onu livadu? Koji se đavo ovdje dogodio?

Mali i Draž su šutjeli. Goran nije očekivao da bilo što kažu. Samo je razmišljao naglas.

ISPRED JEDNOG ZAGREBAČKOG NEBODERA

Grupica mladih, ambicioznih ljudi okupila se ispred ulaza. U rukama im mobiteli, u očima nestrpljivost. Razgovaraju međusobno.

Iz zgrade izađe muškarac u ranim četrdesetima. Na čelu mu duboka, okomita bora. Mladi i ambiciozni, novinari mu guraju mobitele u lice; fotografiraju ga bez dozvole.

– Gospodine Jelenović! Smatrate li da je zastupnik Gavran ubio vašeg brata?

– Mislite li da će pravda napokon biti zadovoljena?

– Kako je vaš brat bio povezan sa saborskim zastupnikom?

Jelenović Božidar bez riječi okrene lice. Najbliži novinar s usana mu pročita gonite se!

PREPISKA NA WHATSAPPU

vidio sam da su ti lešinari priredili sačekušu

kako si?

sve je ok

ne vjerujem ti

dođem za pol sata

Petar, zvan Mali, uđe u zamračen stan i baci se na kauč. Božidar je sjedio za stolom na kojem su bila četiri monitora. No gledao je u zid.

– Počni. Duguješ mi to – reče Petar.

– Ok. – Šutio je nekoliko sekundi. – Branko je imao dvanaest kad su ga silovali. Gavran i njegov prijatelj. Bili su desetak godina stariji. Kad je Branko nađen u…

– Pješčari – pomogne Petar.

– …Gavran je bio u Slavoniji na nekom političkom okupljanju. Bit će da se brat suočio s njim.

– A odakle znaš Biljanu?

Božidar se trgne.

– Iz studentske menze. Malo smo se zafrkavali, napili na par brucošijada, no nikad nismo bili skupa. Ostali smo u kontaktu i kad je ljetos došla u Zagreb našli smo se u centru. Pojavio se taj gnom Gavran, slučajno, a nas dvoje smo imali istu reakciju – jak nagon za povraćanjem. Rekla mi je da je bila u nekom omladinskom kampu te da je iz njene grupe jedan dječak silovan. Da ti ne duljim, sumnjala je na Gavrana, no nikad ništa nije dokazano.

– I ti si joj ispričao za brata?

– Da. I tako sam je ubio.

– Nisi je ti ubio. Ali tko je ubio Gavrana?

Božidar stegne usne.

– Ti znaš? – zinuo je Petar.

– Mislim da ga je sredio ćaća… od tog malog koji je silovan. Znam da je sportaš i… paraglajderist.

Petar se nasmiješio.

– Da. Sad kužiš – nasmiješio se i Božidar. – Paraglajder je očito imao motor. Čak bih rekao da je bio usmjeren prema Bosni. No kada se gorivo potrošilo, vjetar ga je okrenuo. Gnom je očito u nekom trenu ispao, a gdje je završila letjelica…

– U Sloveniji? – Petar podigne desnu obrvu.

– Najvjerojatnije – Božidar lupi dlanom o dlan. Okrene se prema računalu i utipka nekoliko riječi.

Prvi je pao. Drugi će pasti.

Ctrl+S

(www.icv.hr, rtk)