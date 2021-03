Objavom rezultata Nagradnog natječaja “Superjunak 3/21” Vretenci zaključili FB kampanju “Up for Down – poveži se i sudjeluj”

Ovu 2021. godinu slatinska Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Vretenac” odlučila je posvetiti slavlju različitosti upoznajući širu lokalnu zajednicu sa životom osoba s Down sindromom kroz osobni blog “Josipove priče”, a stavljajući naglasak na mjesec ožujak i obilježavanje Međunarodnog dana osoba s Down sindromom i FB kampanju “Up for Down – poveži se i sudjeluj”.

Kampanja je službeno započela 1. ožujka aktivnošću “21/21”, odnosno “Što sve mogu?” aktivnostima kojima su kroz dvadeset jedan dan mjeseca ožujka Vretenci preporučivali filmove, podsjećali na važnost održavanja zdravih životnih navika, davali savjete te upoznali svoje FB prijatelje s obilježavanjem Međunarodnog dana osoba s Down sindromom.

Neslužbeno, Vretenci su kampanju počeli objavom Nagradnog natječaja “Superjunak 3/21” 22. veljače, kojim su djecu i mlade pozvali da svoju kreativnost izraze stvarajući stripovskog superjunaka s Down sindromom. Odluka nije bila laka, no redom su nagrađeni:

1. Josip Bočkaj, učenik četvrtog razreda Klasične katoličke gimnazije Virovitica;

2. Petra Ivanković, učenica petog razreda OŠ Eugena Kumičića;

3. Tara Djokić, učenica petog razreda OŠ Eugena Kumičića;

4. David Vilk i Ivano Horvat, učenici šestog razreda OŠ Eugena Kumičića.

Da aktivnosti kampanje Udruge Vretenac dobiju svoje boje te da na prvu osvoje publiku zaslužna je suradnja Vretenaca i Turističke zajednice Grada Slatine. Tim Udruge Vretenac upravo zbog toga želi se još jednom zahvaliti Turističkoj zajednici na podršci, ali i svima koji su aktivnosti kampanje popratili, te se u njih uključili.

(Udruga “Vretenac” Slatina)