Općina Lukač i ove će godine isplatiti uskrsnice umirovljenicima

Općina Lukač i ove godine nastavlja s tradicijom isplate uskrsnica umirovljenicima sa svog područja. Isplata je predviđena u četiri platna razreda, gdje će umirovljenici s mirovinom do 1.000 kuna dobiti 400 kuna, oni s mirovinom od 1.000 do 2.000 kuna iznos od 300 kuna, oni s mirovinom od 2.000 do 2.500 kuna iznos od 200 kuna, dok će 100 kuna dobiti umirovljenici s mirovinama od 2.500 do 3.500 kuna.

Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Lukač za 2021. godinu, a isplata kreće u ponedjeljak, 22. ožujka od 10 sati u prostorijama Općine Lukač, dok će se ostale dane isplaćivati svaki radni dan od 8 do 14 sati.

– Molimo sve umirovljenike da ponesu zadnji odrezak od mirovine i osobnu iskaznicu. Zbog trenutne epidemiološke situacije potrebno je izbjegavati nepotrebne kontakte i okupljanje i pridržavati se trenutnih epidemioloških mjera. Općina je osigurala dezinfekcijska sredstva, te mjerenje tjelesne temperature, a napominjemo da je obavezno korištenje zaštitnih maski. Ukoliko imate određene simptome, molimo vas da ne dolazite, vaša Uskrsnica će vas čekati. Držimo se mjera i budimo odgovorni prema sebi i drugima – poručio je načelnik općine Lukač Đuro Bukvić.

(www.icv.hr, opcina-lukac.hr)