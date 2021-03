Osječko-baranjska županija nastavlja subvencioniranje stambenih kredita s dodatnih 50 milijuna kuna

Nakon što je na sjednici Županijske skupštine održanoj 28. siječnja 2021. godine donesena odluka o povećanju kreditnog potencijala za dodatnih 50 milijuna kuna, jer je prethodni u istom iznosu potrošen, župan Ivan Anušić jučer (petak) je potpisao dodatak ugovorima o poslovnoj suradnji sa šest poslovnih banaka i 12 jedinica lokalne samouprave za provedbu projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”, jedinog takve vrste u Hrvatskoj.

Na taj način omogućen je nastavak projekta koji je pobudio veliki interes građana, što potvrđuje i podatak da je subvenciju kamata na stambeni kredit već koristilo 142 osobe, a tako je kupljeno 75 stanova i 67 kuća.

– Projekt smo pokrenuli 2019. godine i odmah imali veliku zainteresiranost korisnika, ali i općina i gradova koje u njemu sudjeluju uz Županiju. Potpisivanjem ovog ugovora stvaraju se još povoljniji uvjeti za korisnike, odnosno gotovo beskamatni krediti jer kamata može biti 0,09 posto. Projekt ima konkretne rezultate, a tako će se i nastaviti jer smo osigurali dodatnih 50 milijuna kuna kreditnog potencijala – rekao je župan Ivan Anušić.

Dodao je kako demografski i više drugih statističkih podataka pokazuje pozitivna kretanja na području Osječko-baranjske županije.

– Krov nad glavom i radno mjesto su najvažniji za ljude koji žele ovdje ostati, bez toga nema revitalizacije niti jednog dijela Hrvatske, pa tako ni istoka Hrvatske. Zato činimo maksimalno što je u našoj nadležnosti i siguran sam da će se pozitivni trendovi nastaviti – rekao je.

Projekt “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva” namijenjen je hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije, bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području Županije. Provodi se subvencioniranjem kamatne stope od 1 postotnog poena na odobreni kredit poslovnih banaka s kojima Županija zaključi ugovor prvih 10 godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate od 15 godina. Najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je 500.000 kuna, a stambeni kredit može biti i veći od toga iznosa, ali razliku financira korisnik kredita.

U županijski Projekt uključilo se 12 jedinica lokalne samouprave, i to s jednim postotnim poenom subvencije kamate na stambeni kredit. To su gradovi Osijek, Beli Manastir, Đakovo i Valpovo te općine Bilje, Bizovac, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac i Petrijevci, čiji su predstavnici danas potpisali dodatak ugovorima te na čijem je području nalazi čak 119 od 142 do sada kupljenih nekretnina. Dodatno se pozitivno očitovalo još pet jedinica lokalne samouprave te će se ubrzo uključiti u subvencioniranje kamata na kredite svojih žitelja.

Dodatak ugovora o poslovnoj suradnji potpisale su Agram banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka.

U prvih 50 milijuna kuna kreditnog potencijala kamatna stopa za kredite u eurima kretala se u rasponu od 2,49 do 3,2 posto, a Županija je zatražila dodatno sniženje kamata od poslovnih banaka te se one kreću u rasponu od 2,09 do 2,7 posto. Na ovu kamatu Županija i uključene općine i gradovi dodatno subvencioniraju kamatu s dva postotna poena, pa će kamata za neke korisnike biti već od 0,09 posto, što je gotovo beskamatno.

– U iduću srijedu bit će objavljen javni poziv kroz koji ćemo povećati kreditni potencijal, pa će korisnici moći ponovno pokrenuti procese vezano uz poslovne banke kako bi što prije mogli realizirati kupovinu svoje nekretnine – istaknula je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović.

Kako je danas rečeno, osim kupovine nekretnine i izravne pomoći u rješavanju stambenog pitanja, ovaj projekt ima pozitivan učinak na poboljšanje demografske slike, što uključuje ostanak mladih na području Županije, smanjeno iseljavanje, ali i povećanje udjela radno aktivnog stanovništva i povećano zapošljavanje. Tako je, na primjer, 2020. prva godina od 2012. kada je na području Županije rođeno više beba nego prethodne godine. Također, prema podacima Državnog zavoda za statistiku vidljivo je da je Osječko-baranjska županija među 10 županija u RH na čijem području je tijekom 2019. godine došlo do smanjenja odseljavanja, i to u druge županije za 5,3 posto, dok je odseljavanje u inozemstvo smanjeno za čak 15,6 posto.

