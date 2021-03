Stigla hladna fronta: Kiša, ponegdje susnježica i snijeg te osjetno niže temperature zraka

Pred nama je brzo i prolazno pogoršanje vremena. Stigla je hladna fronta koja će donijeti niske temperature zraka koje mogu biti pogubne za procvjetale rane sorte voćaka. Ako možete, zaštitite ih.

Na svu sreću pogoršanje vremena će biti brzo i kratkotrajno. Čeka nas pad temperature zraka i jačanje vjetra sjevernih smjerova. Danas do kraja dana slabe i mjestimične oborine, koje će se zadržati do jutra, a nove oborine očekujemo u noći s petka na subotu. U nižim predjelima u obliku kiše, a u najvišim predjelima Virovitičko-podravske županije moguća je susnježica ili snijeg. Ništa puno, ipak.

Temperature zraka u padu! Do kraja tjedna očekujemo osjetno niže temperature zraka. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -5°C (tijekom nedjelje) do 2°C. Najviše dnevne od 5°C do 8°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Sunčanih razdoblja neće nedostajati tijekom subote te osobito nedjelje. Vjetar slab do umjeren sjevernih i sjeverozapadnih smjerova.

Tjedan pred nama u prvoj polovici hladniji i sunčaniji. Zadržat će se suho. Tijekom jutra očekujemo mraz. Druga polovica tjedna toplija i oblačnija. Mogućnost pogoršanja vremena od petka uz kišu trenutno je umjerena.

(www.icv.hr, kp)