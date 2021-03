Za uskrsnice umirovljenicima i socijalno ugroženima te beskućnicima, Grad Osijek osigurao 1,5 milijun kuna

Grad je ove godine u proračunu osigurao novac za uskrsnice i božićnice u iznosu od ukupno 3,6 milijuna kuna, od čega 1,5 milijun otpada na uskrsnice koje će dobiti oko7000 korisnika, točnije 6.300 umirovljenika, 600 socijalno ugroženih osoba i 11 beskućnika, izvijestio je danas na press konferenciji Drago Šerić, prvi potpredsjednik Gradskog vijeća.

Grad je od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dobio ispis umirovljenika s područja grada s mirovinom do 2200 kuna kojih ima oko 5.700, a to su umirovljenici s punom starosnom mirovinom, prijevremenom starosnom mirovinom, obiteljskom i invalidskom mirovinom.

Umirovljenici koji ispunjavaju uvjete za isplatu uskrsnice ali se ne nalaze na tom ispisu (novi umirovljenici, umirovljenici koji su se doselili na područje grada, korisnici inozemne mirovine i korisnici invalidske mirovine te oni koji rade s nepunim radnim vremenom), trebaju podnijeti zahtjev za uskrsnicom u gradskom Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo (Ruđera Boškovića 1, Tvrđa), putem e-mailaumirovljenici@osijek.hr, odnosno u prostorijama gradskih četvrti i mjesnih odbora. Rok za prijavu je 16. travnja.

Kao i prethodnih godina, umirovljenici s mirovinom do1000 kn mjesečno dobit će 400 kuna uskrsnice, oni s mirovinom od 1000 do 1200 kuna dobit će 300 kuna, a umirovljenici s mirovinom od 1200 do 1700 kuna ,250 kuna, dok će oni s mirovinom od 1700 do 2000 kuna primit 150 kuna uskrsnice. Umirovljenici s mirovinom od 2000 do 2200 kuna dobit će uskrsnicu od 100 kuna.

Socijalno ugrožene osobe dobit će 300 kuna uskrsnice, a to su prije svega korisnici naknade za troškove stanovanja, korisnici pučke kuhinje i beskućnici. Ovaj put novac će dobiti na kućnu adresu putem Hrvatske pošte, dok će samo beskućnici svojih 300 kuna dobiti putem poklon kartice Zagrebačke banke.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefone031/ 229-102 i 229-107.

(www.icv.hr, tj)