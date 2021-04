Danas velika 24-satna akcija policije na cestama: Na terenu sve raspoložive snage

Radi prevencije prometnih nesreća kojima je najčešći uzrok nepropisna brzina kretanja vozila, djelatnici policije diljem Europe nekoliko puta godišnje provode pojačan nadzor brzine kretanja vozila koje se provodi u sklopu planiranih aktivnosti organizacije ROADPOL. Akcija je započela u srijedu 21. travnja, a raznim aktivnostima djelatnika policije trajati će do 25. travnja ove godine.

Danas (srijeda) provodi se 24-satni nadzor brzine kretanja vozila diljem cijele Hrvatske pa tako i Virovitičko-podravske županije, a tim povodom oko podneva smo posjetili patrolu koja radi na svojoj najčešćoj lokaciji u Virovitici, na državnoj cesti u Strossmayerovoj ulici, ispred Inine benzinske postaje na ulazu u Viroviticu.

Dočekao nas je pomoćnik načelnika za sigurnost cestovnog prometa Postaje prometne policije iz Virovitice Damir Knežević zajedno sa svojim kolegama, napomenuvši pri tom da ova lokacija državne ceste, odnosno Podravske magistrale, na kojoj se trenutno nalaze nije slučajno odabrana jer promet na njoj je vrlo jak, a unatoč dobro znanoj policijskoj kameri koja je postavljena dvijestotinjak metara dalje, ima onih koji se ovdje voze “kao na trkama”.

– Ovaj dio Podravske magistrale je vrlo značajan jer veliki dio vozila koja prometuju prema Osijeku ne koristi obilaznicu nego idu kroz centar grada. Zajedno sa svim našim žiteljima koji žive ovdje i onima koji se moraju ovdje zadržati, promet, posebice dnevni, je vrlo gust, neovisno radi li se o radnim danima ili danima vikenda. Osim toga, nije rijetko da se netko ovdje naveze prevelikom, odnosno nepropisnom brzinom, što namjerno, što slučajno. Iz tog razloga ovo je jedna od najčešćih naših lokacija, pa i za vrijeme ove organizirane akcije ROADPOL – rekao nam je Damir Knežević, napomenuvši pritom da je prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila još uvijek ubojica broj 1 u prometnim nesrećama, kao i najčešći razlog nastajanja prometnih nesreća od koji je veći dio težih.

– Čak 50 posto teških prometnih nesreća uzrokovano je nepropisnom brzinom kretanja vozila, a u njima u istom postotku sudjeluju i mladi i oni stariji vozači. Propisi su tu da se poštuju i nisu određeni bez razloga, a mi smo ovdje da podsjetimo na to sve one koji su to zaboravili. Dakako koristimo razne namjenske uređaje, stacionarne i mobilne kamere i razne laserske uređaje, a tu je za svaki slučaj i naše vozilo za presretanje, tako da nam ništa ne nedostaje – kroz smijeh nam je rekao Damir, koji je sa zadovoljstvom priznao da se zahvaljujući policijskim akcijama, ali i ukupnoj svijesti vozača, broj prometnih nesreća uzrokovanim prevelikom brzinom kretanja vozila ipak smanjio u odnosu na prije.

– Još to nije na onom nivou kakav bi svi željeli, ali vjerujem da idemo ka boljem. U interesu je to svih nas, neovisno jemo li pješaci, biciklisti ili vozači motornih vozila. Svatko se bar jednom nađe u položaju neke od ovih kategorija. Lijepo je i to što vozači zaustavljenih vozila većinom dobro surađuju s djelatnicima policije, tako da olakšaju situaciju i sebi i nama, zato vjerujem da ćemo i ovu akciju završiti u duhu dobre suradnje, te da će u budućnosti biti što manje prometnih nesreća – rekao nam je djelatnik policije Damir Knežević.

