GORICA IMA KAPITALCA Kao klinac otišao je u nepoznato, pronašli su ga slučajno u trećeligašu, a sada je član U-21 reprezentacije i kaže da živi svoj san

Mogli bismo reći – dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Naime iako je Borna Sosa bio pod upitnikom za nastup na prvom dijelu Eura U-21 selekcija zbog suspenzije, nakon što mu je potvrđena ozljeda, izbornik mlade hrvatske reprezentacije Igor Bišćan umjesto lijevog beka Stuttgarta poziv je poslao Hrvoju Babecu, veznom igraču Gorice.

Iako je do kraja prvoligaške sezone u HT Prvoj ligi ostalo još osam kola, 21-godišnji veznjak Gorice Hrvoje Babec sasvim sigurno ovu će sezonu jako dugo pamtiti – piše tportal.hr

Naime, kao i cijeli velikogorički klub, na najboljem je putu da ostvari zacrtano, to jest izbori nastup u Europi. Osim toga, klub je stigao na korak do finala Hrvatskog nogometnog kupa, a Babecu se ostvarila i životna želja, to jest zaigrao je za hrvatsku reprezentaciju na velikom natjecanju, zaigrao je na Euru U-21. I prema mišljenju analitičara, ostavio je jako dobar dojam, tako da su mnogi uvjereni kako je on “novi kapitalac” kluba iz Velike Gorice.

Međutim, kao i svaki igrač, tako je i Babec prošao trnovit put prije nego je stigao do ‘zvijezda’. Rođen je u Zagrebu, a odrastao je u Virovitici, u kojoj je napravio prve nogometne korake.

– Počeo sam trenirati sa sedam godina u NK Virovitica, ali sam često znao ići na turnire s vršnjacima iz NK Slaven Belupo. I onda su me na jednom turniru primijetili iz NK Osijek, točnije Dino Skender, i zvali su me da preselim k njima. No nisam otišao samo ja, već se zbog mene cijela obitelj preselila u Osijek, koji je postao moj drugi dom- sjetio se svojih nogometnih početaka Babec.

Nakon jedne godine u poznatoj Osijekovoj nogometnoj školi Babec se preselio u Akademiju Krpan & Babić, u kojoj je sazrio kao igrač, ali i stekao veliko nogometno znanje, a za koje je dobio i veliko priznanje. Naime na amaterskom prvenstvu Hrvatske izabran je za najboljeg igrača turnira, a što je bio signal ljudima koji su se brinuli o njemu da ga probaju gurnuti u još jače okružje.

I tako je Babec s 15 godina otišao u Belgiju, točnije u drugoligaški klub Seraing, filijalu francuskog Metza, ali u kojem nije mogao dobiti službeno mjesto jer klub nije udovoljavao strogim Fifinim pravilima, odnosno nije imao adekvatnu školu nogometa. U to vrijeme Hrvatska nije bila i članica EU-a, niti je Babec bio punoljetan.

Ipak, o njegovim se kvalitetama pročulo do Metza, pa su mu ponudili trogodišnji ugovor jer nisu željeli propustiti tako talentiranog igrača.

– To mi je bila posebna životna škola, jer bio sam u njihovom nogometnom internatu, među stotinama igrača iz svih krajeva svijeta. A ja sam se uspio izboriti za kapetansku vrpcu juniorske momčadi, a igrao sam i za B ekipu. Povremeno bih odradio i trening s prvom momčadi. Međutim, koliko god to bilo lijepo, bio mi je i težak period, jer kući sam išao možda dva puta godišnje. Imao sam sreće što sam tada bio i član Hrvatske U-17 reprezentacije, pa sam te pozive koristio za povratak u Hrvatsku. Da nije bilo toga, ne znam kako bih izdržao-.

Novi početak u NK Vihor iz Jelisavca, sela pokraj Našica



Naravno, u nogometnom smislu taj mu je boravak u Francuskoj donio jako puno dobroga.