Na području Virovitičko-podravske županije od 3. svibnja počinje „masovno cijepljenje“ protiv korona virusa

Od 3. svibnja, počinje organizirano cijepljenje protiv korona virusa. Tog dana (ponedjeljak), cijepljenje će se prvo obavljati u Virovitici, kod hale Viroexpa, od 9 do 14 sati. Nakon toga, do petka, te u tjednima koji slijede, cijepljenje će se obavljati od 8 do 20 sati, od ponedjeljka do petka. Na prostoru Viroexpa bit će tri punkta, dva u hali Viroexpa, i jedan „drive in“, na natkrivenom dijelu kod navedene hale.

– Zainteresirani za cijepljenje se moraju javiti svojim obiteljskim liječnicima, a na području Virovitičko-podravske županije „masovno cijepljenje“ počinje od 3. svibnja – kazao je načelnik Stožera civilne zaštite VPŽ Marijo Klement.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Inače, idući tjedan na područje VPŽ počet će dolaziti značajnije doze Pfizer cjepiva. Nakon Virovitice, organizirat će se i cijepljenje u Slatini, Orahovici i Pitomači, a o tome će informacije biti poznate uskoro. Inače, do sada se obiteljskim liječnicima predbilježilo 6.500 osoba koje su zainteresirane za cijepljenje.

Prema riječima dr. Miroslava Venusa na području VPŽ je oko 60.000 osoba (starijih od 18 godina) potencijalno za cijepljenje.

– Jedini način da prekinemo ovu agoniju uzrokovanu korona virusom je procijepljenost, a ona se postiže kada se procijepi 60 do 70 posto onih koji se trebaju cijepiti – naglasio je dr. Miroslav Venus.

Do sada je prvom dozom cijepljeno 12.372 osobe, a kroz osam tjedana postigla bi se željena procijepljenost.

(vpz.hr)