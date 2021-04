Nastavljen sistematski pregled hrvatskih branitelja u Općoj bolnici Virovitica

Ministarstvo hrvatskih branitelja posebnu pažnju posvećuje zaštiti i očuvanju zdravlja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Programom preventivnih sistematskih pregleda, čiji su nositelji Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva usvojen od Vlade RH.

Sudionici u provedbi su sve županijske i opće bolnice, kao i klinički bolnički centri s područja cijele Republike Hrvatske te Hrvatski zavod za javno zdravstvo radi provođenja analize dobivenih podataka. U suradnji Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva zdravstva program preventivnih sistematskih pregleda uspješno se provodi od 2016. godine na području cijele države, u svim općim i županijskim bolnicama i kliničkim bolničkim centrrima od 2017. godine, a uključujući laboratorijsku dijagnostiku ultrazvučne te specijalističke preglede.

-Na žalost zbog epidemije COVID-19, sistematski pregledi za branitelje prekinuti su početkom prošle godine, a nastavili su se 12. travnja ove godine – rekao nam je viši stručni savjetnik Ministarstva hrvatskih branitelja Područnog odjela Virovitica Anto Krišto.

-Od nedavnog početka nastavka ove hvale vrijedne akcije, sistematski pregled prošlo je 20 hrvatskih branitelja, odnosno četiri branitelja po danu. Plan nam je organizirati 450 pregleda do kraja godine. Dakako i ove ćemo godine prioritet dati težim bolesnicima i starijim osobama, no ni tu ne bi trebalo doći do većih odstupanja datuma pregleda za sve one koji se jave. Trenutno imamo upisano oko 300 prijava za preglede, tako da pozivam sve koji su zainteresirani da se jave u Područni ured u Virovitici, a ako bude više prijava, ovisno o dinamici pregleda, svi oni koji ne budu obavili pregled ove godine, biti će prvi na listi za pregled iduće godine – napomenuo je Krišto, još jednom naglasivši važnost sistematskog pregleda.

– Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda, u cilju što ranijeg otkrivanja onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti, želimo skrenuti pozornost populaciji hrvatskih branitelja na važnost ranog otkrivanja, odnosno što ranijeg početka liječenja bolesti, te motivirati hrvatske branitelje i braniteljice da aktivno sudjeluju u očuvanju, unaprjeđenju i kontroli svog zdravlja – rekao nam je tim povodom viši stručni savjetnik Ministarstva hrvatskih branitelja Područnog odjela Virovitica Anto Krišto.

(www.icv.hr, bs, foto: ilustracija, arhiva)