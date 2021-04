NEKA JE SVIMA SRETAN I BLAGOSLOVLJEN Uskrs nas podsjeća na najvažnije – zajedništvo, ljubav i žrtvu

Poštovani i dragi čitatelji!

Pred nama je već drugi „korona Uskrs“, Uskrs pod mjerama, a ako ćemo biti iskreni, tako završavamo i cijelu jednu korizmenu godinu. Zaista, odrekli smo se starog načina života, promijenili svoje navike, a nove usvajali s dozom opreza i svjesnosti od posljedica, većom nego ikad.

Strah da ćemo nekoga zaraziti ili da će netko zaraziti nas uvukao se u to vrijeme u sve naše odnose, bilo da je riječ o pukom povratku s posla, posjeti bakama i djedovima ili bolesnim roditeljima, prijateljima koje dugo nismo vidjeli. Ovu tešku godinu, usporedo s našim planovima, s nama je cijelo vrijeme koračala i tjeskoba, a želje su nam se svele na nekoliko osnovnih: zdravlje, sigurnost, stabilno radno mjesto, toplina doma i dragih ljudi.

Kao da nam je pandemija ispraznila riznice želja i povećala škare kojima režemo sve ono u čemu smo prije znali uživati.

I upravo zato je Uskrs koji je pred nama iznimno važan. Njegova poruka je jasna: Isus je uskrsnuli Bog, koji s čovjekom ostaje i onda kad čovjek Njega odbaci i kad misli da je potpuno sam i napušten. Uskrsu su prethodili križ i smrt – bilo je potrebno proći muku, ostavljenost, samoću, tjeskobu, očaj, bilo je potrebno ogoliti se do srži kako bi na tom, naoko završetku mogao nastati novi početak.

Poruka Uskrsa je tako poruka nade, povjerenja, opraštanja i zajedništva za novo vrijeme pred nama. Poziva nas da vjerujemo kako Bog ne zaboravlja čovjeka ni u najtamnijim trenutcima i da je ovdje i onda kada ga ne osjetimo i kada ne vidimo tragove Njegove prisutnosti. Da treba izdržati još samo malo.

Bog je na križu sam sebe darovao ljudima. Najveća je to žrtva – dati se za druge. Svoju ljubav, svoje povjerenje, svoje slobodno vrijeme, svoje sposobnosti, svoje napore.Pogotovo onda kada nisu uzvraćeni i kada ne vidimo plodove svoje žrtve. No, to je i jedino što se upisuje u jedinu vrijednost, našu duhovnu baštinu.

Zato ovog Uskrsa, uz poruku sigurnosti, radosti i nade u bolje sutra, poklonimo jedni drugima ono najvažnije – sebe. Shvatili smo u ovih godinu dana koliko je novac, u odnosu na sigurnost, zaštitu i ljubav, nevažan. Ne moramo imati sve odgovore – dovoljno je imati tek kap dobrote koja će u potrebnoj situaciji svemu dati smisao.

Sretan i blagoslovljen Uskrs želi vam

Vaš ICV