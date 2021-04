NIBA TOURS Posjetite nacionalni park Krku i razgledajte Šibenik

Posjetite nacionalni park Krku i razgledajte Šibenik na jednodnevnom izletu s Niba Toursom.

Polazak u ranim jutarnjim satima s autobusnih kolodvora i stanica. Vožnja uz usputne pauze do Nacionalnog parka Krka – sedmog po redu nacionalnog park u Hrvatskoj. Prostire na 109 kvadratnih kilometara, od kojih 25,6 kvadratnih kilometara čini vodena površina. Rijeka Krka danas ima 7 sedrenih slapova i njezine ljepote predstavljaju prirodni krški fenomen, koji se preporučuje posjetiti u proljeće i ljeti jer je tada u punom sjaju, a možete se i osvježiti u čistoj vodi. Obilazak i šetnja parkom koji obuhvaća najljepši toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole.

Posjetitelji će upoznati prirodne fenomene i kulturno-povijesne spomenke rijeke Krke. Pješački razgled rijeke Krke odvesti će nas do Skradina, do 44 metara visokog slapa Skradinski buk, poznatog po fantastičnim krškim oblicima i sedrenim slapovima, a između ostalog njegova je obala prekrasno mjesto za kupanje. Slobodno vrijeme za kavu i kupnju suvenira. Nakon Krke, odlazi se do Šibenika. Šibenik je grad bogate povijesti i kulturnog naslijeđa, a može se pohvaliti i različitim suvremenim atrakcijama.

Slijedi susret s lokalnim vodičem i odlazak u razgled grada: Trg Republike Hrvatske – Gradska vijećnica – Kneževa palača – Muzej grada – Biskupska palača – Trg četiri bunara. Posjet katedrali Sv. Jakova koja je zbog svojih iznimnih vrijednosti uvrštena na UNESCO-ov popis svjetskog kulturnog nasljeđa. Slobodno vrijeme za kavu, ručak i ostale vlastite aktivnosti. Očekivani dolazak kući u noćnim satima.

Mjesta polaska: Virovitica, Pitomača, Đurđevac, Koprivnica

Datum polaska: 24.04.2021

Cijena aranžmana iznosi: 295,00 kn

Za putovanje vrijedi Ugovor i Opći uvjeti putovanja NIBA TOURS d.o.o.

Cijena aranžmana uključuje: prijevoz autobusom turističke klase, licenciranog voditelja tijekom cijelog putovanja, lokalni stručni vodič za Šibenik, posjet katedrali Sv. Jakova, sve razglede prema programu, osiguranje od odgovornosti, troškovi organizacije i realizacije putovanja, PDV.

Cijena aranžmana ne uključuje: ulaznicu za NP Krka (75,00 kn odrasli; 30,00 kn studenti; 30,00 kn djeca od 7 do 18 godina; djeca mlađa od 7 godina imaju besplatan ulaz).

