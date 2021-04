OPĆINA SOPJE U tijeku priprema projektne dokumentacije za preuređenje bivše vojne karaule “Zanoš-Kapinci”

Općina Sopje, koja se unazad desetak godina zahvaljujući svojim projektima formirala u jednu od dobro prepoznatljivih općina u Virovitičko-podravskoj županiji, krasi poseban senzibilitet za razvoj sportsko-rekreativnih i edukativnih sadržaja u tom prekograničnom području. Posebno je tome doprinijela dobra prekogranična suradnja koja je započela još 2006. godine, a radi se o kulturno-umjetničkoj i sportskoj manifestaciji „Dravsko proljeće“, a susretište je Hrvata s obje strane granice Hrvatske i Mađarske, naizmjenično svake godine u Sopju i Starinu.

Zbog svojih prirodnih ljepota i zemljopisnog položaja, općina Sopje zanimljiva je za još dosta sportsko-rekreativnih sadržaja, a široku lepezu toga spoznao je i načelnik općine Sopje Berislav Androš koji je početkom ožujka ove godine s državnom tajnicom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanjom Bošnjak, potpisao ugovor o korištenju bivše vojne karaule “Zanoš-Kapinci” kraj naselja Kapinci.

-To je jedna priča koja se proteže već više od deset godina, a sada, kada u Ministarstvu imamo državnu tajnicu Sanju Bošnjak, iskoristila se prigoda za početak realizacije tog lijepog projekta – napomenuo je načelnik Androš, te nam rekao u kojoj je fazi ovaj projekt.

-Usuglasili smo se u vezi dokumentacije koja je bila potrebna da bi uopće došli u situaciju da možemo zatražiti tu karaulu na korištenje. Na Općini su sad daljnji koraci, a trenutno pripremamo projektnu dokumentaciju, odnosno idejni projekt kako će to u budućnosti izgledati. Imamo velike planove, a prvenstveno ćemo biti usmjereni na popratne sadržaje za postojeći rekreativni biciklizam uz rijeku Dravu. Podsjetit ću da se tu radi o najvećoj Europskoj biciklističkoj ruti koja se proteže i kroz općinu Sopje. Namjeravamo bivšu karaulu zajedno sa okolišem preurediti u jedno lijepo prebivalište sa svom potrebnom infrastrukturom koja će služiti ne samo na radost i zadovoljstvo biciklista, nego i svih mještana i ostalih gostiju koji se upute ovamo. S nestrpljenjem očekujemo da krenemo u radove, no dinamika ne ovisi o nama, nego o novom financijskom razdoblju EU koje kreće uskoro, a mi ćemo pričekati. Bit ćemo spremni sa svom dokumentacijom jer to je uvjet da se krene s realizacijom – rekao nam je načelnik općine Sopje Berislav Androš. (www.icv.hr, bs)