Osječko – baranjski župan Ivan Anušić obišao beljsku mljekaru nakon odlaska Megglea: To je priča sa sretnim završetkom, spašeni su kooperanti i radna mjesta

Župan Ivan Anušić posjetio je danas (ponedjeljak) sa suradnicima tvrtku Belje plus, tvornicu mliječnih proizvoda Osijek, gdje se sastao sa predstavnicima Uprave i upoznao se s trenutnim poslovanjem tvrtke i cijelog Belja plus nakon što je tvrtka Meggle napustila proizvodnju u Osijeku.

– Nekoliko mjeseci nakon što je mljekara nastavila radit u okviru Belja plus, došli smo vidjeti na koji način Osječko – baranjska županija može biti od pomoći kao partner. Zadovoljni smo što je Belje preuzelo tvtku nakon odlaska Megglea, što je mljekarska prerada i dalje u funkciji, što su i kooperanti ostali, a spašena su i radna mjesta. Imamo priču sa sretnim završetkom, priču koja je do prije sedam mjeseci izazvala veliku pozornost javnosti- rekao je župan Anušić, zahvalivši Upravi Belja plus na iskazanoj visokoj dozi profesionalnosti, te što ponovno u Osijeku imamo tvrtku koja ima perspektivu.

Predsjednik Uprave Belja Plus Andrej Dean je pak, uz zahvalu županu Anušiću na angažmanu u tom ”burnom” period, istaknuo kako je unazad 3,5 mjeseca od kada su preuzeli tvrtku bilo puno posla, ali je istaknuo da će već sljedećeg tjedna biti plasiran novi brend mliječnih proizvoda koji će biti isključivo od mlijeka domaćih farmera.

– Mi smo jedina mljekara u Hrvatskoj koja ima više od četiri tisuća krava svoje vlastite proizvodnje, a koja osigurava više od 35 milijuna litara mlijeka. Dodatno Vupik kao kompanija iz naše grupe proizvodni još 12 milijuna litara, te s 13 milijuna litara mlijeka koje dolazi od kooperanata tijekom godine imao gotovo 60 milijuna litara mlijeka- rekao je Dean.

– Planovi su jasni, idemo s novim proizvodima i očekujem da će u neko vrlo kratko vrijeme dolazit jedna lijepa priča iz ovog dijela Hrvatske- dodao je predsjednik Uprave Belje.

Nakon Belja, Anušić je posjetio i grad Beli Manastir, na području kojeg je Osječko – baranjska županija u protekle četiri godine imala investicija u vrijednosti 34 milijuna kuna, najviše u zdravstvo i školstvo.

(www.icv.hr, tj)