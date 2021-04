Predsjednik HDZ-a Orahovica Saša Rister predao je kandidacijsku listu HDZ-a za Gradsko vijeće Orahovice. Rister se nakon predaje lista zahvalio svim svojim suradnicima i kolegama, volonterima te svim građankama i građanima Orahovice na potpori.

– Nedjelja, 16. svibnja važan je dan za budućnost našeg grada i naših građanki i građana. Važno je da taj dan izađemo na izbore u što većem broju i da pokažemo na taj način da nam je stalo do našeg grada. Građani moraju odrediti u kojem smjeru će ići naš grad i u kakvom društvu želimo živjeti. Uvjeren sam da je to smjer stabilnosti i sigurnosti i da je to ono što će svi znati prepoznati – rekao je Saša Rister te pozvao Orahovčane da izađu na izbore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

(www.icv.hr, vg)