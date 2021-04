Slatinska turistička zajednica nudi novčanu nagradu za informacije o počiniteljima kaznenog djela

Danas (ponedjeljak) smo zaprimili priopćenje za javnost direktora Turističke zajednice grada Slatine Jurice Bosaka nastavno na devastaciju imovine TZG Slatine, a koje prenosimo u cijelosti:

”Drage sugrađanke i sugrađani,

nažalost, opet smo svjedoci neprimjerenog ponašanja pojedinaca koji iz frustracije i neshvatljive zabave devastiraju našu Slatinu. Ovaj put, uništena je imovina Turističke zajednice grada Slatine na Vidikovcu, ali i imovina Kluba urbane kulture, o čemu ste ovih dana imali priliku čitati na društvenim mrežama.

TZG Slatine najoštrije osuđuje devastaciju bilo koje vrste i apelira na građane i ostale institucije da svojim doprinosom podignu svijest o ovim neprihvatljivim oblicima ponašanja. Svjesni trenutka u kojemu živimo i radimo, smatramo da je važnije nego ikad pokazati empatiju i potporu svima onima koji doprinose razvoju našeg grada, a onima koji to žele umanjiti devijantnim ponašanjem jasno dati do znanja da to više nećemo tolerirati.

TZG Slatine, uz pomoć Grada Slatine i svih svojih članova, ulaže znatna sredstva u poboljšanje kvalitete života naših sugrađana i kvalitete boravka turista na našem području, ali i stvaranje pozitivnog imidža kojim šaljemo pozivnicu svim dobronamjernim ljudima da posjete našu destinaciju. Uništavanje imovine TZG Slatine je „pljuska“ cijelom turističkom sektoru koji je izrazito pogođen ovom nepovoljnom epidemiološkom situacijom i koji se bori za egzistenciju, dok se frustrirani pojedinci doslovno natječu u bacanju kamenja po onome što je nastalo na temelju predanog rada gospodarstva i u korist svima nama.

Ovim putem vas obavještavamo da smo poduzeli sve potrebne radnje, odnosno da smo podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja za kazneno djelo oštećenje tuđe stvari, u nadi da će isti biti pronađeni i sankcionirani. Također, molimo onog tko ima konkretne informacije o počiniteljima ovog kaznenog djela da nam se javi, a zauzvrat nudimo nagradu u vrijednosti od 2.000,00 kn.

Volite i čuvajte Slatinu, jer Slatina je naš dom!” – direktor Turističke zajednice grada Slatine Jurica Bosak.

(www.icv.hr)