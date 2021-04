Svestrana Vesna Bajić iz Pitomače ima dom s vlastitim potpisom: Sama ukrašava svaki dio kuće, a svoj umjetnički trag ostavlja i na staklenim čašama

Vesni Bajić iz Pitomače nije potreban majstor da joj oliči i ogleta zidove. Ova svestrana kreativka sve to napravi sama. I ne samo to – zidove će, nakon svega, pretvoriti u umjetnička djela koristeći tehniku decoupagea i ukrasiti vlastitim slikama uljem na platnu. Neće stati, novo lice dobit će i kupaonica, ali i detalji poput komada starog namještaja, pa i čaše. Vesna danas živi u domu kojemu je dala osobni potpis i s puno truda, ljubavi i talenta sačuvala mnoge predmete koje bi većina nas „otpisala”. Ona im, suprotno tome, daje novu svrhu.

Kako nam je i sama kazala, sve može poslužiti kao inspiracija da prostor dobije novo lice. Stara kuhinja tako „oživi“ u kombiniranom dizajnu – umjesto samoljepive folije Vesna će uz pomoć salveta ili novina ormarićima i namještaju dati moderan i privlačan, nov izgled.

LJUBAV PREMA DETALJIMA

Zanimljiv detalj koji je Vesna napravila u sklopu kuće je i ulaz u vinski podrum. Posvetila ga je svetom Martinu, zaštitniku vina. Ulaz je izradila cementnom masom pomoću koje je dobila brdoviti reljefni oblik i potom ga obojila. Rezultat: zid s 3D efektom.

– Općenito volim slikanje, decoupage, graviranje na staklu, a sada me posebice zaokupila izrada pisanica starinskom tehnikom struganja. Sve to, pogotovo slikarstvo, obožavam od osnovne škole, ali tek se sada mogu posvetiti sebi i svojim hobijima – kaže nam maštovita Vesna, jednako vješta u slikanju kao i u šmirglanju, lakiranju, ličenju…

– Svidjelo mi se kako je kuhinja ispala nakon renovacije pa sam prešla i na kupaonicu. I tamo sam zidove također uredila decoupage tehnikom, a tako sam ukrasila i odbačene predmete poput starinskih stolčića koji sada izgledaju potpuno drugačije – dodaje naša sugovornica.

Spasila je tako i jedan stol iz ureda koji je već bio spreman završiti u otpadu. Vesna je nagovorila kolege da joj dopuste renovirati ga. Za novi izgled poslužile su joj novine. Stolić je na kraju ostao u uredu, a s novim licem svima se sviđa.

Osim ukrašavanja većih površina Vesna je posvećena i detaljima. Staklene čaše ukrašava graviranjem slova i maštovitim detaljima koristeći stroj nalik olovci.

– Stroj ima nastavak koji služi kao brusni papir. Nije jednostavno i ne može se od prvog puta nužno i dobro napraviti. Treba imati prakse, ali i malo talenta da se nešto iscrta ili ispiše na staklu – rekla je Vesna o izradi gravure na čašama.

Vesna je također članica Likovnog kluba „Duga“ iz Pitomače i Udruge „Čuvarice kulturne baštine“ iz Kladara. U tim udrugama, kako kaže, otkrila je ljubav prema tradicijskim izradama i usavršila svoje talente. Među njima otkrila je i izradu pisanica, svoj najdraži hobi.

SKALPELOM DO MOTIVA

– Članovi Likovnog kluba došli su na ideju kako bi bilo zanimljivo pokrenuti nešto u Pitomači, pa smo organizirali prvu izložbu pisanica. Sada je to međunarodna izložba koja se organizira svake godine. Na toj prvoj izložbi bilo je raznih tehnika oslikavanja i izrade uskrsnih jaja, a mene je posebno fascinirala jedna koja je bila izrađena tehnikom struganja. Izradila ju je Zlata Lauš. Žena je to koja mi je drage volje pokazala kompletan proces izrade te otkrila sve tajne. Bila je vrlo sretna što je mogla nekome prenijeti to znanje – ispričala je Vesna o tehnici koju je i sama uspješno svladala.

Danas se njene pisanice, osim što su dio Etno zbirke u Kladarama, traže i izvan Hrvatske, te putuju na izložbe u Poljsku i Sloveniju. U ovoj tehnici Vesna koristi skalpel kojim ukrašava guščje jaje.

– Za pisanicu koristim guščje jaje jer je njegova ljuska debela pa ne puca tako lako. Pisanicu najprije dobro operemo kako bi postala potpuno bijela, a zatim je stavimo u lonac napunjen vodom u koji dodamo ljusku od luka, ponekad i tamne čajeve i tako dobijemo prirodnu, tamnu boju. Sve to kuham tri sata. Tek nakon toga kreće glavni proces, struganje. Struganjem dobijem svjetliji dio koji prikazuje određeni motiv, točnije željeni crtež. Na kraju se dodaje lak za sjaj, zaštitu i dugotrajnost – objasnila je Vesna proces izrade pisanica tehnikom struganja.

Za svoje radove, posebice pisanice koje su dio Etno zbirke u Kladarama, Vesna je dobila i priznanje od Udruge “Čuvarice kulturne baštine“.

– Kao svoj najbolji rad ne mogu istaknuti nešto određeno. Meni su sve pisanice posebne na svoj način. No, mogu se pohvaliti da sam prije dvije godine napravila cijeli križni put na pisanicama, točnije na svakom jajetu jednu postaju – prisjetila se ova talentirana kreativka.

Za svoj sljedeći hobi, kaže, želi isprobati izradu skulpture od žice i platna, a najveća želja joj je sve to prenijeti na nove generacije.

– Što više svojeg znanja prenesemo na mlade, to više čuvamo tradiciju. Nažalost mladi su danas sve manje zainteresirani za takve stvari, iako bi sam uvjerena da bi im to koristilo kao neki odmor od svakodnevice. Svima koji se žele baviti kreativnim radom savjetujem: odvažite se, pronađite vremena za sebe. Kad se jednom udubiš u to, nema ničega oko tebe. Postojiš samo ti i taj rad u kojem uživaš. Sve ostale stvari padaju u drugi plan kada svoj um daš stvaralaštvu – o ljepoti hobija zaključuje svestrana Vesna.

