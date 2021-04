Već godinu dana uz medomat obitelji Jakupec Virovitičani imaju med “nadohvat ruke”

Dražen Jakupec i njegova supruga Katarina iz Virovitice pčelarstvom se bave već jedno desetljeće i posjeduju oko 1000 košnica koje se nalaze jednim dijelom u okolici Virovitice, a jednim u općini Pitomača, što nije ni tako neobično, jer Dražen je predsjednik Udruge pčelara iz Pitomače, a oboje su također i članovi virovitičke Udruge pčelara.

Ono po čemu su Jakupeci „drugačiji od drugih“ je vrlo zanimljiva Apikomora za ljekovite apiinhalacije koju su otvorili 2018. godine i najpoznatijem virovitičkom medomatu otvorenom prošle godine, koji se nalazi također u njihovoj kući u ulici Stjepana Radića u Virovitici.

Time su Jakupeci i zaokružili mednu priču jer odmah preko put njih u Malom parku nalazi se pčelinji vrt s 26 zasađenih stabala, 13 vrsta cvijeća te gigantska košnica. Valja podsjetiti da su se radovi na revitalizaciji ovog parka odvijali u sklopu projekta „Razvoj pčelarstva kroz prekogranične turističke rute“ odobrenog u sklopu Interreg V-A programa suradnje s Mađarskom. Nositelj projekta ukupne vrijednosti oko 2 milijuna kuna je Grad Virovitica, a provodi se u partnerstvu sa Županijom Baranya, Turističkom zajednicom grada Virovitice te Razvojnom agencijom VTA.

Krenuli smo „mednom stranom ulice“ i pozvonili na vrata Pčelarskog obrta Jakupec, a dočekala nas je Draženova supruga Katarina koja nas je odmah upoznala sa blagodatima njihovog posla.

– Ponosni smo na činjenicu da je naš med i medni proizvodi prepoznatljiv ne samo u gradu i županiji nego i šire. Posebno nam je drago što smo ljekovita svojstva meda i pčelinjih proizvoda na neki način popularizirali našom Apikomorom i medomatom; sa zadovoljstvom je istakla Katarina i odvela nas na jednu kraću apiinhalaciju.

– Apikomora pruža usluge apiinhalacije zrakom iz košnice za pomoć pri liječenju svih bolesti vezanih uz dišni sustav te pomoć pri alergijama i astmi – napomenula je Katarina.

– Zrak se udiše direktno iz košnice. Taj zrak, je mješavina peluda, matične mliječi, propolisa, nektara, odnosno svega onoga što pčela u prirodi nađe i unese u košnicu, a to se može udisati. To je dobro za one koji pate od alergija, astme, plućnih bolesti i ako je netko alergičan na pelud. Pčele ne tretiramo i ovo su ekološke košnice bez unošenja pesticida – objašnjavala nam je Katarina, a mi smo iz medne komore preko stakla gledali u lijepi mali ribnjak nasađen raznovrsnim biljem i malim japanskim Koi šaranima.

– Žao nam je što nam je COVID 19 pomrsio račune, jer ljudi su se jednostavno uplašili, pošto se ipak radi o malom zatvorenom prostoru. Iako smo poduzeli sve potrebne mjere shodno preporukama Stožera za civilnu zaštitu, ipak je ta nelagoda ostala. No u potpunosti razumijemo, a do tad pozivamo sve medoljupce na naš medomat. Dostupan je s ulice i nije zamišljen kao klasični aparat koji vraća kusur. Ako nemate točan iznos novca, pozvonite na zvonce kod ulaznih vrata i to će za čas biti riješeno. U slučaju da imate točan iznos ubacite ga u za to određeno mjesto na medomatu i uzmete proizvod – objasnila nam je ovaj jednostavni sistem prodaje mednih delicija Katarina.

I mi smo probali, a na izbor nam je bilo raznih vrsta medova, med u saću, čoko med, imuno med, odnosno mješavinu meda, propolisa i peluda, a za one koji su alergični na pelud ima samo mješavina sa medom i propolisom. Za sladokusce su ovdje i lješnjaci u medu, cimet s medom i propolis. Nema što nema, reklo bi se, a kako nam je rekla Katarina, naši građani, sudeći po dolascima u taj „medni kutak“, doista vole med.

– Zadovoljni smo, prvenstveno zbog toga što naši građani mogu jesti zdrav i nekontaminiran med, ali isto tako što nam kupnjom naših proizvoda daju šansu da nastavimo s ovim poslom i dalje i da shodno mogućnostima i proširimo našu paletu mednih usluga – rekla nam je pčelarka Katarina Jakupec.

(www.icv.hr, bs)