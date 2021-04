Završnica PH u futsalu za juniore: Dva kaznena udarca s 10 metara presudila Slatini

U 3. kolu skupine A na Završnici Prvenstva Hrvatske u futsalu za juniore mladi nogometaši Slatine poraženi su od Universitasa iz Splita rezultatom 2:0. U izjednačenoj utakmici presudili su akumulirani prekršaji nakon kojih su splitski malonogometaši uspješno izveli kaznene udarce s 10m te došli do prednosti od 2:0. U drugom dijelu igrači Universitasa su obranili svoju prednost te su došli do pobjede s kojom su se plasirali u polufinale. Juniori MNK „Slatine“ ovim porazom su se oprostili do daljnjeg natjecanja. Svojim igrama na završnici mladi slatinski nogometaši su pokazali da se igrački mogu uspješno nositi s vršnjacima iz ostalih krajeva Hrvatske. (www.icv.hr, mš)