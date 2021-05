2. ŽNL ISTOK Zaiskrilo u Bakiću: Susret između Mladosti i Dinama zbog crvenih kartona završio u igri “9 na 10”

Nogometaši Crnca jučerašnjom (nedjelja) su pobjedom protiv Standarda postali novi prvaci 2. ŽNL Istok dva kola prije kraja natjecanja. Uz poraz u Josipovu, kada su poraženi od Dinama, te uz neriješen rezultat protiv Mladosti iz Bakića, upisali su i deset pobjeda što im je bilo dovoljno za trenutnih i nedostižnih 31 bod na tablici. Fotografije s te utakmice, o kojoj smo pisali ranije danas, možete pogledati ovdje.

Mladost iz Bakića na domaćem je terenu poražena od Dinama iz Josipova rezultatom 2:1. Milenko Beneš doveo je goste u vodstvo nakon 39 minuta igre, dok je na 1:1 poravnao Bojan Dmitrović iz kaznenog udarca u 10. minuti drugog dijela. Konačan rezultat utakmice svojim drugim pogotkom postavio je Beneš 15 minuta prije kraja susreta. Dodajmo još kako je suset završen igrom “9 na 10”, dva crvena kartona vidjeli smo u domaćim redovima, a jedan je zaradio gostujući igrač. Kako stoji u službenom zapisniku utakmice, situacija je eskalirala u 76. minuti kada Matija Matić šakom udara domaćeg nogometaša. U istoj minuti crvene kartone u domaćim redovima zaradili su Domagoj Pavlić zbog naguravanja s protivničkim igračem (druga javna opomena), dok je zbog hvatanja za vrat glavnog suca utakmice, Davida Rakitničana, isključen Antonijo Horvat.

Utakmica puna preokreta odigrana je u Novoj Bukovici gdje je Zrinski dočekao Plave iz Jugovog Polja. Domaća momčad dva je puta stizala zaostatak i na kraju ostvarila pobjedu rezultatom 4:2. Gostujući sastav doputovao je na susret s deset igrača, no niti to im nije bio problem da povedu u 12. minuti utakmice. Strijelac vodećeg pogotka bio je Krunoslav Pipić. Božo Rivić poravnao je u 34. minuti, Kristijan Gojmerac doveo je Plave u prednost u 66. minuti, a taj rezultat stajao je sve do 85. minute. Tomislav Kurtić prvo je izjednačio na 2:2, u 87. donio je prvu prednost domaćoj momčadi, dok je konačan rezultat postavio Darijo Teodorović u posljednjoj minuti susreta.

DOŠK je bez previše napetosti došao do tri boda u Velikom Rastovcu. Susret je svojim pogotkom otvorio Marijan Velić u 7. minuti utakmice, dok je na 2:0 povisio Domagoj Šteger pred kraj prvog poluvremena. Prednost od tri pogotka donio je Antun Šarić petnaest minuta prije kraja utakmice, dok je konačnih 3:1 postavio Matija Bošnjak u 88. minuti.

(www.icv.hr, mra)