Bez vozačke i pijan 16-godišnjak u jutarnjim satima sletio s kolnika

Na županijskoj cesti broj 4105 između Budimaca i Podgorača, jučer u 7 sati se dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba lako tjelesno ozlijeđena.

Osobnim automobilom je upravljao 16-godišnjak iz Vukojevaca, prije stjecanja prava na upravljanje te za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozaču koji se nije kretao sredinom obilježene trake te je sletio s kolnika, evidentirana je prisutnost alkohola u krvi od 1,01 gram po kilogramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Za počinjene prekršaje propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do 38 300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova. – izvijestili su iz policije.

(www.icv.hr, tj)