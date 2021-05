Facebookom se širi novo upozorenje roditelja o pokušaju otmice djeteta, ovoga puta u okolici Virovitice

Facebookom se u nedjelju navečer počela širiti poruka majke u kojoj upozorava roditelje da su sumnjivi muškarci u bijelom kombiju u Podgorju zvali njenog sina da uđe u vozilo. Poruka se munjevito proširila društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Svoje neugodno iskustvo ispričala nam je majka.

Upozorenje, koje je prvo poslala u privatnu Viber grupu, namijenjen užem krugu poznanika, ubrzo je postalo viralno, od trenutka kad su ga drugi podijelili i na društvenim mrežama. To joj nije bio cilj, kaže, kao ni velika količina panike koja je nastala. Željela je upozoriti uži krug ljudi da imaju „oči otvorene“ u Podgorju, pogotovo blizu igrališta, dok policija ne završi istragu vezanu uz cijeli slučaj. Sada su i njeno ime, prezime, ali i ime djeteta javni, što svima stvara dodatan problem.

A što se točno dogodilo?

Kako kaže naša sugovornica, ona i troje djece spremali su se sinoć u automobil. Bili su u posjeti kod kumova u Podgorju. Najmlađe dijete, sin (5), otrčao je prvi do njihovog parkiranog automobila, dok su se ona i dvije maloljetne kćeri opraštale od kumova na vratima.

U tih par sekundi, ispred njihovog automobila došao je bijeli kombi i zaustavio se. Majka i curice su krenule prema svom automobilu, a vozač kombija nešto je gestikulirao dječaku. Kad je vidio majku da se približava, odvezao se.

– Uspjela sam vidjeti da su u kombiju dva muškarca. Sin nam je odmah rekao kako mu je čovjek mahao rukom i zvao ga da dođe bliže. No on se nije htio pomaknuti od našeg automobila. Kad je vozač vidio da se mi približavamo, odvezao se. Uspjela sam vidjeti samo VT od cijele registarske oznake. Sjeli smo u automobil. Ponovno prošli kroz sve što nam je dijete ispričalo. Cijela ta situacija, način na koji su stajali kombijem pored našeg automobila, to što su bili uz igralište, to dozivanje rukom… Sve mi se to činilo čudnim. Zabrinulo me, pa sam zvala supruga i ubrzo smo kontaktirali policiju i slučaj prijavili – ističe naša sugovornica.

Od sinoć do danas (ponedjeljak) njena se objava neprestano dijeli na društvenim mrežama. Zovu ju zabrinuti prijatelji, rodbina, poznanici, pa i stranci. Ona je zamolila sve da stanu sa svime dok policija ne kaže što je otkrila istraga.

Treba držati oči otvorene, no ne i širiti paniku, ali i stvarati nove probleme, zamolila je naša sugovornica sve koji će čitati ovaj članak, prvenstveno jer se s postom o upozorenju dijeli i sinovljevo ime i njen identitet. Ti podaci trebali su ostati užem krugu ljudi, zamolila je. I ona i suprug svjesni su, kaže, kako je tema ozbiljna i kako će svaki roditelji sada biti zabrinut, no ne žele širiti paniku. Objava je trebala upozoriti roditelje da budu na oprezu i pričaju s djecom.

– Policija će odraditi istragu i čekamo da vidimo tko su ti ljudi i što su uopće radili kod igrališta, jer ništa više ne znamo od ovog što smo rekli – kaže nam naša sugovornica.

Iz PU virovitičko-podravske su potvrdili da je zaprimljena prijava te da su u kratkom roku pronašli navedeni kombi i muškarce, inače s virovitičkog područja. Oni su potvrdili da su se u to vrijeme našli u Podgorju kod igrališta no negiraju bilokakav pokušaj i namjeru otmice.

– I dalje utvrđujemo okolnosti događaja, obavljamo razgovore i tražimo svjedoke – rekli su iz policije.

(www.icv.hr)