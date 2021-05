JUNIORI No Limit i Sloga ”kiksali” u 14 kolu: Bratstvo se približilo na dva boda zaostatka, a Slavonija povećala svoju prednost na šest bodova

JUNIORI VIR – PIT A

Nogometna akademija No Limit nije uspjela doći do 11 pobjede u 14. kolu juniorskog natjecanja na gostovanju u Gradini. Iako su dva puta vodili, domaća momčad pružila je odličan otpor i osvojila bod rezultatom 2:2. Akademce je u prednost doveo Saša Ivan Švarbić u 36. minuti, četiri minute kasnije izjednačio je Niko Zečević, dok je golijadu u posljednjih deset minuta prvog poluvremena zatvorio Theo Filipović. Konačan rezultat utakmice svojim drugim pogotkom postavio je Zečević u 65. minuti susreta.

Njihov lošiji rezultat iskoristilo je Bratstvo koje je u gostima slavilo protiv milanovačkih Sokola 2:0. Pred kraj prvog poluvremena, u 41. minuti, isključen je gostujući igrač Davor Crnojević zbog dvije javne opomene, no u istoj minuti stigli su do prednosti pogotkom Robert Stubičar. Iako su imali igrača više cijelo drugo poluvrijeme, domaći nogometaši nisu uspjeli doći do izjednačenja. Konačnih 2:0 postavio je Marko Vinak tri minute prije kraja utakmice.

Sveti Đurađ je ostvario uvjerljivu pobjedu protiv pretposljednje Graničar Bušetine koja je na gostovanje doputovala sa devet igrača. Tri minute bilo je dovoljno Mateu Lončariću da domaćine dovede u vodstvo i da postavi konačan rezultat prvog poluvremena. U drugom dijelu momčad trenera Ante Slavića iskorištava brojčanu nadmoć i sa još četiri pogotka riješava susret. U strijelce su se upisali Tomislav Turnaj, Edi Albreht, Patrik Slavić i vratar Filip Lukačević.

Sa četiri pogotka u domaćoj mreži Omladinac se vratio sa gostovanja u Podgorju. Prednost momčadi iz Korije osigurao je Josip Barusić u 14. minuti iz kaznenog udarca, na 2:0 povisio je Borna Pavić, dok je treći pogodak postigao Fran Pernar u 28. minuti utakmice. Konačnih 4:0 svojim drugim pogotkom postavio je Barusić u 62. minuti susreta.

JUNIORI SLA – ORA A

Najviše pogodaka, ujedno i najuvjerljiviju pobjedu, vidjeli smo u susretu čačinačke Mladosti i istoimenog kluba iz Čađavice, a domaći sastav slavio je rezultatom 13:0. Četiri pogotka za Čačince postigao je Marin Zuanović, po tri su dodali Tin Jusup i Marko Grabovac, dva je ubacio Noa Pleša, dok je jedan pogodak djelo Nikole Krmpotića.

Sloga iz Zdenaca nije uspjela upisati novu pobjedu i zadržati se na minimalnom zaostatku za vodećom Slavonijom. Susret protiv Ćeralija završio je bez pogodaka rezultatom 1:1. Prvi pogodak na utakmici vidjeli smo u 56. minuti kada je gostujuću momčad u prednost doveo Dario Jozić, a svega tri minute kasnije konačan rezultat utakmice postavlja Matija Zeman.

Slavonija je iskoristila kiks Sloge i uvjerljivom pobjedom protiv Mladosti iz Miljevaca osigurala šest bodova prednosti pred završnicu prvenstva. Dominik Bogati sa dva pogotka u prvom dijelu postavio je rezultat poluvremena, dok su njegovi suigrači, Mateo Novaković i Mihael Matovina, priveli susret kraju svojim golovima u nastavku.

U posljednjem susretu kola Voćin je kod kuće nadigrao Zrinski iz Nove Bukovice i ostvario pobjedu rezultatom 6:3. Mateo Gusić poentirao je u 5. minuti utakmice, prednost je udvostručio Robertino Puhanić, dok je prvi dio svojim golom zaključio Nikola Tomić. Isti igrač postigao je i četvrti pogodak na utakmici u 54. minuti, na 4:1 smanjio je Matej Jukić, a prednost od 6:1 svojim su pogotcima donijeli Marin Simonović i Martin Tunić. Konačan rezultat utakmice sa dva pogotka postavio je Domagoj Poje.

(www.icv.hr, mra)