Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Slatine Igor Fazekaš: Zašto se Denis Ostrošić boji javnog sučeljavanja?

Predsjednik GO HDZ Slatina i kandidat za gradonačelnika grada Slatine Igor Fazekaš poslao je priopćenje u kojemu reagira na priopćenje za javnost koje potpisuje DP, HSU, SU, Most i Zelena lista. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

– Poštovani,

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Nastavno na navedeno reagiranje, bilo bi dobro znati da li je nedavno poslano vaše „Priopćenje za javnost DP, HSU, SU, Mosta i Zelene liste“ uistinu službeni i vjerodostojni dokument?

Zanemarivši sve gramatičke i pravopisne greške, navedeno Priopćenje nema datum slanja, zaglavlja, nema ni imena i prezimena nekoga tko se naziva Direktorom kampanje za lokalne izbore, nema ni potpisa, a još manje pečata bilo koje stranke koalicije, no ima mnogo neistina.

Prije svega o povlaštenom položaju bilo koje stranke u medijskom prostoru lokalnih i županijskih medija, posebno HDZ-a.

Kako sam kandidat koalicije HDZ-HSLS za gradonačelnika grada Slatine, držat ću se dijela koji se tiče Slatine i kandidature za gradonačelnicu i gradonačelnika grada Slatine.

Dana 7. svibnja 2021. godine, svi kandidati za gradonačelnicu i gradonačelnika grada Slatine dobili su poziv na Javno sučeljavanje u programu ICV radija te su se svi odazvali i potvrdili svoje sudjelovanje – osim Denisa Ostrošića!

Prije toga smo javno tražili sučeljavanje u programu Radio Slatine, što se može provjeriti na službenim stranicama HDZ Slatina. Kako do danas nije došao poziv Radio Slatine na Javno sučeljavanje, iako smo više puta to javno tražili, prihvatili smo poziv koji nam je došao s ICV radija kako bismo mogli široj javnosti predstaviti svoj Program, koji smo prvi na svojim službenim stranicama i predstavili.

Ponavljam, svi ostali protukandidati su prihvatili poziv, osim Denisa Ostrošića. Niti jedan drugi kandidat nije vidio ništa sporno niti u dosadašnjem programu ICV radija, a ni u zastupljenosti pojedinih stranaka u programu, a još manje u pozivu na Javno sučeljavanje. Osim DP-a i Denisa Ostrošića.

U svom odgovoru zašto nije prihvatio poziv na Javno sučeljavanje, izgovor DP-a Slatina, prema njihovim službenim stranicama nije, kako Vi navodite povlašteni položaj HDZ-a u programu ICV-a, već citiram „Taj poziv bio bi jednak onome da smo mi pozvali protukandidate na sučeljavanje kod gospodina Velimira Bujanca na Z1 televiziji da zaplivaju u „Bujici“. Mjesta za sučeljavanje ima i u našem gradu i na Radio Slatini. Zapravo je tu ključno pitanje od kud oni to žele voditi grad Slatinu, zar opet iz Virovitice?!“.

Nemojmo zaboraviti da je Denis Ostrošić, 2017. godine, kada je bio kandidat na listi SDP-a, išao čak u Osijek na sučeljavanje! Da, u Osijek, u drugu županiju, u grad udaljen skoro 100 km od Slatine!

Denisu Ostrošiću je uvijek i jedino bitno samo da se glasačima svidi, nebitno je li priča istinu ili laž. Osobno smatram da birače ne treba podcjenjivati, nego ih uvažavati! Umjesto da koristimo sučeljavanje za predstavljanje programa i prezentaciju svojih vizija grada i raspravljamo o temama koje su bitne za razvoj Slatine, Denis Ostrošić se bavi zakulisnim igrama koje naš grad i naši građani ne zaslužuju!

U priopćenju DP-a o razlozima neodazivanja opet je iznio još jednu laž kojom želi svoj nerad u četiri godine opet svaliti na nekoga drugoga. Svi ostali su krivi i za to što za cijelo vrijeme mandata NITI JEDNOM nije bio niti u Razvojnoj agenciji VPŽ, u nijednom ministarstvu u Zagrebu, nije inicirao nijedan sastanak sa županom ili županijskim pročelnicima. Gradska uprava i Denis Ostrošić nisu pripremili nijedan projekt ili projektnu dokumentaciju za vrijeme svoje vlasti. To nije laž. To je na žalost građana Slatine gorka istina!

Ono što je neosporno, Denis Ostrošić je školski primjer kako se populistički dolazi na vlast! Denis je i primjer iskorištavanja medija u gradu, a korištenje najranjivijih i najosjetljivijih skupina i djece je ispod svake političke kulture. Koristeći položaj gradonačelnika dijelio je humanitarnu pomoć iz Turske, slikao se je sa korisnicima Centra za socijalnu skrb Slatine te ih je na taj način iskoristio za svoju predizbornu kampanju o čemu svjedoče naslovnice lokalnih portala, između ostalog i Radio Slatine. Koliko daleko je išao u svom iskorištavanju najranjivijih skupina, govori i činjenica da je morao reagirati i Centar za socijalnu skrb Slatina.

2017. godine Denis Ostrošić je uz pomoć SDP-a došao na vlast i postao gradonačelnik Slatine, a sada 2021. godine je na listi DP-a. Jedino želja za vlašću i osobna korist može biti motiv nekome da u četiri godine „promijeni“ uvjerenje i od krajnje ljevice završi na krajnjoj desnici.

Ukoliko su Denisu Ostrošiću problem dolaska na Javno sučeljavanje, gdje god on želi, su putni troškovi, ovim putem izjavljujemo da će GO HDZ Slatina snositi i te troškove!

Ovim putem još jednom JAVNO pozivamo Domovinski pokret Slatina i Denisa Ostrošića, da on sam odredi mjesto i vrijeme sučeljavanja i mi ćemo doći u bilo koji javni prostor ili bilo kada u program Radio Slatine ili bilo koje druge Radio postaje.

Mi se ne bojimo svojih građana, za nas nema pitanja na koje ne želimo dati odgovor i jedva čekamo sučeljavanje sa svim kandidatkinjama i kandidatima, ako do njega dođe, kako bismo svima pojasnili našu bolju viziju grada!

ZAŠTO SE DENIS OSTROŠIĆ BOJI JAVNOG SUČELJAVANJA?! – stoji u priopćenju.

(www.icv.hr, GO HDZ Slatina)