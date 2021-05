Ovaj su tjedan nastavljene aktivnosti u posljednjem razdoblju provedbe projekta Amazon of Europe Bike Trail u kojem je partner i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

U ponedjeljak 17. svibnja 2021. godine održana je online Konferencija naziva „Promišljanja o cikloturizmu“, s više od 60 sudionika s cijelog područja Prekograničnog rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav. Urška Dolinar (Iskriva) je uvodno prezentirala projekt Amazon of Europe Bike Trail i njegov turistički potencijal u povezanom nizu prekograničnih zaštićenih područja. Potom je Dinko Pešić (Zeleni Osijek) svojom prezentacijom ukazao na razvoj i potencijal biciklističkog turizma i njegove izazove. Nina Krajnc (Iskriva) podijelila je video zapise projektnih partnera, među kojim je bio i onaj naše Javne ustanove, snimljen na dijelu S10 dionice biciklističke staze u Virovitičko-podravskoj županiji. Naposljetku se Karmen Razlag (Regionalna razvojna agencija Podravje – Maribor) osvrnula na cikloturizam u korona krizi i nakon nje prezentacijom „Na što se treba usmjeriti biciklistički turizam nakon krize COVID-19“.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

U utorak 18. svibnja projektnim je partnerima predstavljen raspored triju višednevnih terenskih obilazaka novouređene Amazon of Europe Bike Trail rute u pet zemalja duž rijeka Mure, Drave i Dunava. Staza će se dvama četverodnevnim izletima prezentirati predstavnicima turističkih agencija iz zemalja središnje Europe te medijima. Sedmodnevno je putovanje južnom rutom od Austrije, preko Slovenije i Hrvatske do Srbije s povratkom sjevernom rutom u Mađarskoj rezervirano za ciljnu skupinu budućih posjetitelja, a to su avanturisti i zaljubljenici u aktivan život i prirodu. Osim pozitivnog utjecaja na cikloturizam, ovi će posjeti europskih gostiju služiti i za promociju naše kulturne i prirodne baštine, jedinstvene ljepote i iznimne vrijednosti.

(virovitica-nature.hr)