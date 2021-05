Orahovački vatrogasci proslavili Dan sv. Florijana: Odali počast preminulim vatrogascima i poginulim hrvatskim braniteljima

Članovi Vatrogasne zajednice Orahovica koju čini pet društava, DVD Orahovica, Nova i Stara Jošava, Crkvari i Dolci, proslavili su jučer (utorak) Dan svoga zaštitnika svetog Florijana.

Zbog epidemioloških mjera velike proslave nije bilo, ali je blagdan obilježen na dostojanstven i častan način. Predstavnici svih društava postrojili su se ispred vatrogasnog doma u Orahovici pred kipom svetog Florijana te položili vijenac i lampione za sve preminule vatrogasce i poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Simbolično su vijenac položili počasni predsjednik i član DVD-a Orahovica Mato Orina i Ervin Kovač,a lampione također počasni član dr. Željko Hocenski i članica UO Mirjana Zeman te predstavnici Vatrogasne zajednice Orahovica Ivica Podboj i Petar Čačinović.

Potom je povjerenik Vlade RH Saša Rister održao smotru te pozdravio vatrogasce.

-Dragi naši vatrogasci, vi ste uvijek tu za nas, kada je najpotrebnije, riskirate svoje živote da bi spasili naše i našu imovinu. Hvala vam od srca za sve što činite i neka vam je sretan Dan vašeg zaštitnika – rekao je Rister.

Nakon polaganja, svi nazočni sudjelovali su na Svetoj misi koju je služio župnik orahovački vlč. Željko Strnak, a predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić nazočnim je vatrogascima uoči odlaska na Svetu misu pročitao i molitvu svetog Florijana.

-Gospodine, Bože moj, u tebe se uzdam i ne mogu te zanijekati, nego se za tebe borim i tebi prinosim žrtvu hvale. Neka me zaštiti tvoja desnica, jer blagoslovljeno je ime tvoje na nebu i na zemlji. Gospodine, daj mi vrlinu podnošenja i prihvati me među svete tvoje borce, koji su prije mene ispovijedali sveto ime tvoje. Odjeni me, Gospodine u bijelu haljinu svoje vrline i u Duhu Svetom ojačaj me. I ne dozvoli da budem pogažen od đavla, nego mi budi vođa na putu pravde i u vrlini svojoj, da te hvalim i tebi himan kazujem, jer si blagoslovljen u vjekove – rekao je Pezić.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)