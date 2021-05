PODRAVKA DEMONSTRIRALA SNAGU 1234 Virovitica ostala na 35 pogodaka zaostatka: Ivana Kirin s četiri pogotka najefikasnija u porazu

Podravka Vegeta očekivano je ostvarila uvjerljivu pobjedu u susretu 22. kola 1. HRL za žene koja je danas odigrana u koprivničkoj Sportskoj dvorani Gimnazije Fran Galović. Od samog otvaranja bila je to jednosmjerna utakmica koju su u potpunosti kontrolirale domaće rukometašice i bespoštedno pokazale svu svoju silu i raskoš rukometnog znanja. Konačan rezultat utakmice glasio je 50:15.

Motiva zasigurno nije nedostajalo, željele su Podravkašice na najbolji mogući način zaključiti današnji dan, dan u kojemu slave pridruženje eliti koju su zaslužile osvajanjem naslova europskih prvakinja. Bilo je to prije točno 25 godina, 11. svibnja 1996. U uzvratnoj utakmici finala Lige prvakinja koprivničanke su lovile zaostatak od četiri pogotka iz prve utakmice protiv bečkog Hypa. Vlatka Mihoci dovela ih je na vrata raja nekoliko minuta prije isteka vremena, a Ljerka Krajnović upisala je vjerovatno i najbitniju obranu svoje karijere u posljednjem napadu za gostujući sastav. Završilo je 25:20 i najveći europski trofej došao je u njihovu riznicu. Valja svakako napomenuti kako je u istoj sezoni osvojen europski Superkup, te naslov u hrvatskom prvenstvu i kupu. Bila je to daleko najuspješnija sezona najboljeg hrvatskog ženskog rukometnog kluba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Sada kada smo se prisjetili povijesti, vraćamo se na današnji susret. Svjestan svega bio je trener Virovitice Franjo Meter koji je i u najavi dao naslutiti da je najbitnije u okršaju s Podravkom vratiti se s najboljim mogućim rezultatom, a mi im u konačnici nemamo što zamjeriti.

Iako je razlika iznosila -35 mora se priznati da je rezultat, s obzirom na trenutno stanje stvari u oba tabora i više nego realan, budući da se igrački kadar popunjava s igračicama iz mlađih dobnih kategorija koje se, ako izdvojimo iskusne Tenu Mioč Cabadaj i Maju Kožnjak, koja trenutno ne konkurira za sastav, nemaju kome dokazivati i od koga učiti. No, s vremenom će se, nadamo se, i to promijeniti. Jedno je sigurno, ova sezona za virovitičke predstavnice završila je još prije dosta kola, tako da se period do službenog završetka može provesti u pripremama za novu sezonu i traženju nekih novih rješenja.

Najbolja u redovima 1234 Virovitice ovog je puta bila Ivana Kirin s četiri postignuta pogotka. Prva pratiteljica bila joj je Tena Mioč Cabadaj s tri, dok je dva gola dodala Ana Blažev. Uz njih, u strijelce su se još upisale Jelena Pratljačić, Lukrecia Veršec, Marija Medved, Tea Strusa, Lara Oršulić i Nea Kovač, dok su vratarke Marija Devald i Martina Majkovčan upisale po dvije obrane.

Uz njih, sastav Lavica danas su činile Nadia Dujmović, Lea Zupčić, Karla Tumpić, Elena Bardić i Klara Crnoja, pod vodstvom trenera Franje Metera.

Prema rasporedu, sljedeće kolo odigrat će se 19. svibnja kada će 1234 Virovitica na domaćem terenu dočekati ekipu Dugog Sela.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Rođak)