Slatinske hrvačice nastupile za reprezentaciju Hrvatske na jakom UWW kadetskom turniru Croatia Open

U subotu, 1. svibnja, u Zagrebu je održan jaki međunarodni UWW turnir u hrvanju GR i WW načinom za uzrast kadetkinja i kadeta.

Uz sudjelovanje više od 140 hrvačica i hrvača iz 13 zemalja, unatoč ograničenjima zbog COVID-19 pandemije, preko live stream servisa ljubitelji hrvanja mogli su pratiti odlične, zanimljive i atraktivne borbe u odličnoj organizaciji Saveza hrvačkih športova grada Zagreba.

Ekipno je nakon završetka svih borbi najuspješnija bila reprezentacija Mađarske, ispred reprezentacija Hrvatske i Poljske u uzrastu kadeta, dok je u uzrastu kadetkinja ekipno prvo mjesto također osvojila ekipa Mađarske, ispred ekipa Hrvatske i Švicarske.

Za reprezentaciju Hrvatske nastupile su i hrvačice Hrvačkog kluba Slatina Tia Hršak, Teuta Bišćan i Veronika Vilk. Tia i Teuta su 10 dana “skidale” težinu za niže kategorije, nesporazumom su ih prijavili u više, tako da na ovom jakom natjecanju nisu imale previše šanse za dobar rezultat.

Tia je pobijedila u prvoj borbi Čehinju, u drugoj borbi Srpkinju i bila prva u svojoj grupi, u borbi za finale izgubila od Hrvatice, te kasnije izgubila i borbu za treće mjesto od Čehinje koju je već pobijedila velikom pogreškom.

Teuta je u toj višoj kategoriji izgubila borbu od vrlo jake Nizozemke, zatim pobijedila Šveđanku, kao druga u grupi u borbi za finale izgubila je od europske prvakinje iz Mađarske, a onda i borbu za treće mjesto od još jedne europske medaljašice iz Mađarske.

Veronika je prikazala dobru borbu sa starijom natjecateljicom iz Hrvatske koju je izgubila, zatim je izgubila i od vrlo dobre hrvačice iz Mađarske.

Tako je Tia Hršak osvojila 4. mjesto u kategoriji do 53 kilograma, Teuta Bišćan također 4. mjesto u kategoriji do 61 kilogram, a Veronika Vilk 6. mjesto u kategoriji do 65 kilograma.

– Cure su pokazale da su unatoč poteškoćama u treniranju napredovale i dale svoje trenutne maksimume u ovoj vrlo jakoj konkurenciji – istaknuo je njihov trener Borivoje Kocić koji ih je pratio na ovom turniru na kojemu su sudila i četiri međunarodna suca iz Slatine: Mario Petrak, Josip Grahovac, Novica Kocić i Nebojša Nikšić.

Trener Kocić je ujedno najavio kako će Tia i Veronika krajem svibnja ići na Europsko prvenstvo u Sofiju u uzrastu do 15 godina, dok Teuta još treba izboriti odlazak na to prvenstvo, ali u uzrastu kadetkinja.

(www.icv.hr, adf, HK Slatina)