VIDEO Hrvoje Babec zabio na Rujevici, Gorica minimalnim porazom protiv Rijeke ostala bez Europe

Nakon dramatičnog raspleta posljednjeg kola 1. HNL, prvaku Dinamu i doprvaku Osijeku u europskim natjecanjima pridružit će se Rijeka i Hajduk, dok je Varaždin ispao iz elitnog razreda hrvatskog nogometa.

Čak šest klubova je u posljednjih 90 minuta sezone “nešto lovilo”. Jedino su bezbrižni bili prvak Dinamo, doprvak Osijek, šestoplasirani Šibenik i sedmoplasirani Slaven Belupo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Gorica, Rijeka i Hajduk su igrali za preostala dva mjesta koja vode u Europu, dok su uoči posljednjeg kola čak tri kluba mogla ispasti, Varaždin, Istra 1961 i Lokomotiva. Tijekom zadnjeg kola situacija na ljestvici se neprestano mijenjala, a na koncu su Europu uz Dinamo i Osijek, izborili Rijeka i Hajduk, dok je Gorica potonula na peto mjesto, a u niži rang seli Varaždin – piše vecernji.hr

Gorica je zadnje kolo dočekala kao treća s 59 bodova, Rijeka je na četvrtom mjestu imala bod manje, a Hajduk je bio peti s 57 bodova. Na samom začelju je bio Varaždin sa 28 bodova. Istra 1961 je bila deveta s 29, a Lokomotiva je na osmom mjestu imala 30 bodova.

Rijeka i Gorica su u direktnom okršaju na Rujevici odlučivali tko će u Europu, a na koncu su slavili domaćini s 2-1. Rijeka je povela već u 10. minuti. Menalo je ubacio, Drmić spustio loptu, a Andrijašević u svom 101. nastupu u dresu Rijeke poentirao za vodstvo domaćina. Međutim, 10 minuta kasnije Gorica je izjednačila. Nakon ubačaja Matar je spustio loptu glavom, a Babec zabio iz blizine. Sudac Bel je pregledavao snimku zbog navodnog prekršaja nad Andrijaševićem koji je prethodio golu, ali je na kraju priznao gol gostiju. U samoj završnici prvog dijela Gorica je bila i korak do vodstva, no Lovrić je fantastičnim udarcem uzdrmao vratnicu. U nastavku susreta Gorica se uspješno branila do 79. minute kada je Menalo ubacio, lopta je preletjela sve i završila u mreži za vodstvo 2-1. U posljednjim trenucima susreta Gorica je imala priliku za 2-2, ali je Doka pucao pored gola.

Hajduk je na Poljudu dočekao Lokomotivu koja se grčevito borila za prvoligaški spas i ostvario pobjedu 2-0. Domaćin je inicijativu naplatio u 29. minuti golom Marka Livaje. Bila je to sjajna akcija najboljeg igrača splitskog sastava. Livaja je prošao nekoliko igrača, odigrao dupli pas s Jurićem, te sa sedam, osam metara svladao Santinija. Splićani su u 71. minuti mogli riješiti pitanje pobjednika, Umut je izbio sam ispred golmana Lokomotive, ali je pucao pored gola. On što nije uspio Umut popravio je Biuk postigavši u 82. minuti gol za 2-0.

U Koprivnici je Slaven Belupo pobijedio Varaždin s 1-0 gurnuvši susjede u drugu ligu. Bila je to utakmica koja je trajala 115 minuta, a čak tri gola su poništena nakon VAR provjere. Slaven je zabio u 57. minuti, no pogodak Krstanovića je poništen zbog zaleđa. U 68. je poništen i gol Varaždincima, Herrera je zabio, ali je igrao rukom. Serija poništenih golova u Koprivnici nastavila se u 82. minuti. Ponovo su zabili domaćini, no Delić je bio u zaleđu. Ipak, u 88. minuti vidjeli smo i jedan regularan pogodak. Zvonarek je zabio za Slaven gurnuvši susjede iz Varaždina u drugu ligu.

U Osijeku domaćin je pobijedio Istru 1961 s 2-1. Osijek je poveo u 34. minuti lijepim golom Kleinkeislera koji je sa 17 metara i pogodio donji desni kut ispruženog, ali nemoćnog Lučića. Istra je ekspresno stigla do izjednačenja, samo sedam minuta nakon primljenog gola, Ivančić je zabio za 1-1. U posljednjim trenucima susreta hrvatski doprvak je golom Belje stigao do pobjede.

U posljednjem susretu Dinamo je na Maksimiru s minimalnih 1:0 pogotkom Milića slavio protiv Šibenika.

Na koncu je Dinamo osvojio prvo mjesto, Osijek je drugi, Rijeka treća, a Hajduk četvrti. Gorica je kao peta ostala bez Europe, a zatim slijede Šibenik, Slaven Belupo, Lokomotiva, Istra 1961 i Varaždin.

(vecernji.hr)