Bojan Gvozdenović u poljskom drugoligašu Resoviji iz Rzeszowa: Ovo je “šlag na tortu” nakon sjajne sezone u Bijelom Brdu

Odlični svestrani orahovački nogometaš Bojan Gvozdenović (23), dojučerašnji prvotimac drugoligaša BSK iz Bijelog Brda, ovog je ljeta potpisao za poljskog drugoligaša Resoviju iz Rzeszowa što je ogroman korak u njegovoj karijeri.

Bojan je svoje prve nogometne korake napravio u Školi nogometa NK Papuk Orahovica da bi potom prešao u redove Akademije Krpan&Babić u Osijeku. Svoje prve seniorske minute Bojan je napravio upravo u Bijelom Brdu, a u protekloj je sezoni bio jedan od najboljih igrača u momčadi trenera Tomislava Steinbrucknera koju je vodio u borbi za naslova prvaka do posljednjeg kola u 2. HNL. Na kraju je Bojanov BSK osvojio 3. mjesto sa samo četiri boda manje od prvaka Hrvatskog Dragovoljca i dva manje od drugoplasiranog Rudeša.

Njegove odlične partije zapazio je poljski drugoligaš Resovija koji ga je ovo ljeto i doveo u stvaranju svoje nove momčadi. U Poljsku ga je “odveo” Ivan Udarević, Slavonac koji je 15 godina igrao u toj zemlji koja postaje sve više nogometno zapažena u Europi.

-Riječ je o klubu koji igra Prvu poljsku ligu, a to je u rangu druge. Moram priznati da sam jako sretan s ovom prilikom i kako je to za mene veliki izazov. Do suradnje i potpisa za ovaj klub je došlo nakon utakmice s prvakom Hrvatskim Dragovoljcem gdje smo pobjedom došli do tada prvog mjesta i kada su me predsjednik i sportski direktor mog BSK obavijestili o interesu Resovije za mene. Nakon završetka prvenstva došao sam u kontakt s Ivanom Udarevićem koji ima svoju agenciju i 15 godina je igrao u Poljskoj te tamo zna sve. Popričali smo, predstavio mi je sve uvjete, želju kluba i jako mi se svidjela ta priča, posebno jer mi je Ivan rekao da u toj zemlji jako brzo možeš napredovati do njihove Erste odnosno Premijer lige. Tako sam potpisao s njim menadžerski ugovor i iskreno oduševljen sam jer je Ivan održao svaku riječ koju je obećao – priča Bojan.

Ističe i koje su ambicije njegovog novog kluba.

-Kada sam došao na potpis rečeno je da žele biti u prvih šest jer to vodi u Erste klasu, prva dva idu izravno, a od trećeg do šestog mjesta klubovi idu u doigravanje. Klub dakle ima ambicije, ali kako će to biti u realnosti vidjet ćemo. U svakom slučaju pokušat ćemo, evo kapetan momčadi je dečko iz Zagreba koji mi je već sada, u prvim danima, puno pomogao i kaže kako se u klubu puno toga ovog ljeta promijenilo, doveli su deset novih igrača i taj napad na Erste je ozbiljan – kaže Gvozdenović iza kojeg je, kako rekosmo, odlična sezona u BSK-u gdje je bio jedan od najboljih igrača momčadi iako je bio ono što se kaže “Katica za sve”, pokrivao je nekoliko pozicija i pokazao kako se radi o vrhunskom polivalentnom igraču.

-Lijepo je čuti i razgovarati danas kako smo se do zadnjeg kola borili za naslov prvaka u 2. HNL jer da nam je to netko na početku rekao, mislim da nitko ne bi vjerovao. Ali kada pogledamo koja su sve lica bila u našoj svlačionici i kakvi odlični igrači, ovaj rezultat nije nikakvo čudo već realnost. Bila mi je čast biti dio ove ekipe i evo, ovim putem se zahvaljujem svima u Bijelom Brdu od suigrača i trenera do Uprave kluba na svemu što su mi pružili i kao igraču i kao čovjeku – kaže Gvozdenović koji niti ove sezone nije igrao na svojoj poziciji.

Naime, Bojan je oduvijek najbolji na mjestu srednje polušpice, ali kroz seniorski staž profilirao se ponajviše kao desni branič.

-Pa da, nisam niti ovu sezonu igrao na svojoj prirodnoj poziciji, ali ja sam igrač koji radi ono što trener kaže i pokušavam dati sve od sebe za momčad i dobar rezultat. Tako sam u protekloj sezoni igrao desnog braniča, desnu špicu i središnjeg napadača i eto na moju sreću na svim pozicijama, barem tako kažu, odigrao sam dobro. Istina je da mi po profilu najbolje leži ta središnja polušpica, ono “desetka”, ali sada sam se više pogubio u svim tim pozicijama i ne razmišljam što bih želio, nego igram ono što mi trener kaže – govori Bojan.

Hoće li u Resoviji igrati na toj toliko željenoj “10” ili?

-Moj menadžer Ivan Udarević tamo me je prezentirao kao desnog bočnog igrača, međutim napravljen je jedan moj video profil gdje meni piše desni branič, a tamo se vidi kako idem po lijevoj strani, zabijam, asistiram tako da je i čelništvo kluba vidjelo da mogu igrati više pozicija što se treneru svidjelo pa ćemo vidjeti. Ne znam što me čeka, iskreno do sada nikada nisam razmišljao niti pratio poljsku ligu i njihov nogomet, ali u zadnje vrijeme kako sam potpisao, sve što su mi tamo rekli i što sam osobno čuo i proučio, jako sam ugodno iznenađen koliko se tamo voli i ulaže u nogomet. Ogromna je razlika u odnosu na našu npr. drugu ligu, koliko su uvjeti bolji, odnos prema igračima i iskreno se veselim ovom novom izazovu – pun je želje i motiva za dokazati se Gvozdenović s kojim smo i ovaj razgovor vodili u njegovoj rodnoj i voljenoj Orahovici.

Koliko voli svoj grad dokazuje i tetovaža na bicepsu gdje je zaštitni znak Orahovice – Ružica grad.

-Kad god mogu dođem u Orahovicu i kada ulazim u grad i vidim tablu, prvo se provozam dva-tri kruga oko grada samo da nekom mahnem i pozdravim jer tu je ipak srce najveće. Posebni su osjećaji kada sam s obitelji i ekipom, to ne mogu niti opisati, to mi je duševna snaga za sve i kad mi je najteže, sjetim se njih i sve dalje mogu – zaključio je ovaj odlični mladi nogometaš pred kojim je novi nogometni izazov i samo da sezona prođe bez ozljeda, a tada će Bojan zasigurno pokazati koliko vrijedi.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)