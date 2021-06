COCKTAIL PARTY Dođite ove subote u Caffe bar Macando gdje vas čekaju najbolji kokteli vrhunskog majstora Denisa Vlahovca

Virovitički Caffe bar Macando ovog vikenda priprema cocktail party, i to ne bilo kakav. U subotu, 19. lipnja od 17:00 do 00:00 za sve cijenjene goste vrhunske koktele spravlja Cocktail Empire by Denis Vlahovac.

Riječ je o agenciji koja unapređuje uslugu ugostiteljskih objekata, odnosno o vrhunskom koktel majstoru Denisu Vlahovcu. Naime, Denis je prvi put probao pravi koktel prije pet godina u koktel baru “Employees only” u New Yorku. Nakon 12 godina vratio se u Daruvar i otvorio agenciju koja se bavi educiranjem ugostitelja, ali i gostiju kojima će pokazati kako se rade najbolji kokteli.

Vaš omiljeni Caffe bar Macando nekoga će nagraditi s dva koktela po izboru, a na vama je da nabrojite minimalno tri koktela iz njihove bogate ponude.

