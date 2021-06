Evo koji je krajnji rok klubovima županijskih nogometnih liga za prijavu u viši rang natjecanja

Pri kraju su natjecanja u županijskim nogometnim ligama pa je Komisija za natjecanje Županijskog nogometnog saveza objavila klubovima poziv da se prijave za napredovanje u viši rang natjecanja.

Klubovi prve, drugih i trećih županijskih nogometnih liga, koji to pravo ostvare svojim plasmanom, podnose pismeni zahtjev za napredovanje u viši rang natjecanja najkasnije do 15. lipnja i to pismenim putem ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe kluba.

Pravo napredovanja u viši rang natjecanja imaju prvaci liga. Ako oni odustanu, pravo imaju ili drugoplasirani ili trećeplasirani klub.

Klub koji se prijavi za napredovanje, a ne ispuni sve uvjete višeg ranga, snosit će disciplinsku odgovornost sukladno Disciplinskom pravilniku Hrvatskog nogometnog saveza.

Ako do navedenog roka klubovi ne dostave pismeni zahtjev za napredovanje, smatrat će se da ne žele sudjelovati u višem stupnju natjecanja.

