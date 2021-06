Nakon Europskog prvenstva i Svjetski kup u streljaštvu u Osijeku: Oko tisuću sportaša natjecat će se u 15 olimpijskih disciplina

Grad Osijek bit će domaćin još jednog velikog sportskog natjecanja, nedugo nakon što je ugostio europske natjecatelje u streljaštvu, istaknuto je na jučerašnjoj (četvrtak) konferenciji za medije održanoj na streljani Pampas u Osijeku, na kojoj je najavljen Svjetski kup u streljaštvu, od 22. lipnja do 3. srpnja 2021.

Na tom značajnom sportskom natjecanju okupit će gotovo 1000 sportaša.

– Prije svega bih se htio osvrnuti na netom završeno Europsko prvenstvo u streljaštvu, najvećeg europskog prvenstva do sada s najviše natjecatelja, i ovim putem čestitati organizatorima na održanom natjecanju pod ovakvim mjerama i sa zaista velikim trudom koji ste uložili. Ono što je značajno za OBŽ je činjenica da je to sport koji spaja, motivira, okuplja i to je još jedan dokaz samim činjenicama i brojkama koje smo zabilježili ovih dana, da se na području naše županije ostvarilo gotovo 20.000 noćenja. 625 sportaša iz 62 zemlje svijeta je stvarno respektabilna brojka a to će se svakako osjetiti i u turističkom dijelu naše županije – rekao je zamjenik župana Mato Lukić.

Nakon uspješno organiziranog Europskog prvenstva u streljaštvu, sada ispred nas imamo Svjetski kup u streljaštvu izjavio je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.

-EPSO 2021. osim sportskog događanja je dalo gradu Osijeku jedan gospodarski značaj odnosno turistički jer su svi kapaciteti na području grada Osijeka i OBŽ bili popunjeni, a veseli me činjenica da će se to ponoviti još jednom sa Svjetskim kupom u streljaštvu. Pandemiji usprkos, grad Osijek nije odustao od velikih sportskih događaja i manifestacija, tako smo imali i Ferivi maraton, EPSO 2021, Dobro World Cup, pred nama je Svjetsko prvenstvo u streljaštvu i [i]Pannonian Challenge i mnogobrojna druga sportska događanja na području grada Osijeka što me veseli. Što se tiče streljaštva, u programu javnih potreba u sportu grada Osijeka izdvojeno je 200.000 kuna i dodatno 300.000 kuna od grada Osijeka, te sportski objekti koji su također sudjelovali s 500.000 kuna. Grad Osijek nastavlja podupirati sve ovakve i slične manifestacije i siguran sam da će ih u budućnosti biti i još više koji će nam osim vrhunskog sporta dati i gospodarski odnosno turistički benefit – rekao je Radić.

– Na Svjetskom kupu predstavit će se 62 države iz cijelog svijeta, od nama egzotičnih do susjeda, gotovo 1000 sudionika, sportaša i njihovih trenera te pratećeg osoblja, što znači da ćemo imati gotovo polovicu broja koji smo imali na Europskom prvenstvu u streljaštvu. Također očekujemo i iste takve brojke bar u polovici i noćenja i svega ostalog što uz to ide- rekao je predsjednik Hrvatskog streljačkog saveza, Hubert Kišpal zahvalivši se Županiji OBŽ i posebno gradu Osijeku na sudjelovanju i brzoj reakciji nove gradske uprave i novog gradonačelnika.

Dodao je i kako je potpora koju su dobili od predsjednika svjetske federacije od velikog značaja, te se nadaju proširenju suradnje i podizanju na još veću razinu.

– Svjetski kup je zadnji u ovom olimpijskom ciklusu ispred Tokija, radi se o 15 Olimpijskih disciplina. Značaj ovog kupa je da je to zadnja prilika prije olimpijade da sportaši ostvare rezultate i zaista su prijavljeni oni najbolji i to doslovno sa svih kontinenata, rekao je direktor natjecanja, Zoran Ćelić koji se također zahvalio svim sudionicima i svima onima koji su pomogli u realizaciji, a posebice Hrvatskoj vojsci čiji će pripadnici ostati na Pampasu i tijekom svjetskog kupa.

(www.icv.hr, tj)