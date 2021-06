PRVI TOPLINSKI VAL? Vrućine su tek počele, doznajte kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

Uživate li u klimatološkom ljetu? Tek smo zakoračili u klimatološko ljeto, a vremenski uvjeti u potpunosti prate vremenski period u kojem se nalazimo.

Tijekom nedjelje smo iz prve ruke mogli vidjeti što znače pljuskovite oborine. Na području Velike Črešnjevice, Male Črešnjevice, Sedlarice, Otrovanca, te većeg dijela podpapučkog područja tijekom nedjelje je u kratkom vremenskom periodu pala obilna količina oborine u kratkom vremenskom periodu. Ponegdje 50 mm, što odgovara 70 posto ukupnog lipanjskog prosjeka oborine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Zbog obilne oborine došlo je to poplava te naglog rasta vodostaja rijeka i potoka. Na području Virovitice i šire okolice, te Suhopolja nije bilo niti kapi kiše. Ove godine će slični vremenski uvjeti pratiti nastavak najtoplijeg godišnjeg doba. Temperature zraka odgovaraju prosječnim temperaturama zraka gledano klimatološki prosjek u potpunosti. Zahvaljujući povećanoj vlažnosti zraka osjet neugode je izraženiji.

Tako smo jučer (ponedjeljak) u najtoplijem dijelu uz 28°C i vlažnost zraka od 40 posto imali osjet kao da je 31°C. Do kraja tjedna očekujemo nastavak sparnog i vrućeg vremena. I dalje će uz dnevni razvoj naoblake postojati mogućnost za mjestimične, lokalne nestabilnosti u vidu pljuskova, koji mogu biti i izraženiji. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 14°C do 16°C. Najviše dnevne od 26°C do 28°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjevernih smjerova. UV- indeks visok i vrlo visok.

Sredinom tjedna očekujemo osjetniji porast temperature zraka. Vrlo vjerojatno ćemo imati i prvi toplinski val. Temperature bi zraka u najtoplijem dijelu dana ako je vjerovati trenutnim izračunima numeričkih prognostičkih modela mogle rasti iznad vrućih 30°C. Ponegdje do 32°C ili koji stupanj više.

Uz dnevnu vrućinu sve su izglednije neugodno sparne i tople “tropske noći” kada se temperatura zraka tijekom 24 sata ne spušta ispod 20°C. Atmosfera će biti sve stabilnija, što će ići na ruku ljubiteljima vrućine, ali i sunčanih razdoblja.

(www.icv.hr, kp, foto: ilustracija, M. Rođak)