VIDOVO 2021. Koncertom u Domu kulture predstavljen nosač zvuka “Gdi zvira kaj”

U sklopu obilježavanja Dana općine Pitomača u dvorani Doma kulture održan je koncert i predstavljen nosača zvuka “Gdi zvira kaj”.

Nosač zvuka “Gdi zvira kaj” sadrži izabrane skladbe skladane na kajkavske stihove Rajka Stilinovića. Poznat široj javnosti kao pjesnik i jedan od osnivača festivala “Pjesme Podravine i Podravlja”, ravnatelj je i Centra za kulturu “Drago Britvić” u Pitomači. Kao autor 290 uglazbljenih stihova pojavljuje se na nizu festivala u Hrvatskoj i van nje, a tekstovi su nagrađivani na festivalima u Pitomači, Krapini, Požegi, Đurđevcu, Subotici i Travniku. Uz općinska, županijska i državna priznanja i odličja, također je i dobitnik diskografske nagrade Porin u kategoriji folklorne skladbe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Tako su mještani i posjetitelji, među kojima je bio i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, mogli poslušati prekrasne kajkavske skladbe i stihove u izvedbi Barbare Suhodolčan, Đuke Čaića, Kvarteta Gubec, Zorana Mišolongina, Mladena Kosoveca, Ivana Gazibara te Vlaste i Igora Goluba koji su recitirali stihove. Na kraju koncerta prisutnima se obratio i zahvalio Rajko Stilinović.

– Privilegija je stati pred vas i biti s vama na sceni. No tu privilegiju zaslužujemo u Danima općine Pitomača, danima kada se našem svečaru nose pokloni. Pokloni ne moraju biti punih ruku, više je bitno otvoreno srce. Mi smo iz srca pjevali stihove koji su večeras izvedeni stoga iskreno hvala što ste ih sa mnom podijelili. Iskreno i veliko hvala svima onima koji ne hodaju stazama ovozemaljskog života, a to su skladatelji koji su skladali niz pjesama na ovom CD-u, to su interpreti koji su pjevali i svirali i to je niz prijatelja koji bi tako rado bili s nama na rođendanu svoje općine. Ako smo ovim koncertom imalo doprinijelo do vaših srca, ako su rođena nova prijateljstva onda smo napravili ono što smo ovim koncertom i zamislili. I mislim da smo ovu večer napravili onakvom kakvom je Pitomača, slaveći svoj dan, i zaslužuje – rekao je.

Nosač zvuka realiziran je uz pomoć Croatia Recordsa, glazbenih suradnika Vladimira Smiljanića i Tonija Eterovića, autora oblikovanja omota Domagoja Stilinovića te likovnog umjetnika Stjepana Đukića Pište. Posebni doprinos izdanju nosača zvuka dali su Općina Pitomača, tvrtka DRAFT d.o.o. te Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja”.

(www.icv.hr, ib, foto: Foto Begović)