Općini Sopje treća po redu “čista“ petica za transparentnost proračuna

Hrvatski institut za javne financije objavio je na svojoj internetskoj stranici razine transparentnosti županijskih, gradskih i općinskih proračuna po kojoj je proračunska transparentnost županija, gradova i općina rangirana ocjenama od 1 do maksimalnih 5.

Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti regionalnih/lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

“Čistu” peticu za transparentnost treću godinu za redom dobila je i Općina Sopje. Razlog tome je vrijedna i dobro organizirana Općinska uprava Općine Sopje na čelu s načelnikom Berislavom Androšom.

-Stvarno mi je zadovoljstvo reći da je općina Sopje treću godinu za redom dobila čistu peticu iz transparentnosti proračuna. Dakle ovo zadnje istraživanje provedeno za period od studenog do prosinca 2020. te veljače do travnja 2021. godine. Stvarno mi je drago da općina Sopje je već treću godinu za redom pod najboljom mogućom čistom peticom što se tiče transparentnosti i mislim da je to jedan dobar pokazatelj i na tome smo dosta radili prethodnih godina. Trebalo je malo vremena da se konsolidiramo u općini Sopje, da sve sjedne na svoje mjesto, a ovim putem zahvaljujem i ekipi iz Jedinstvenog upravnog odjela na čelu sa pročelnicom i djelatnicom koja je zadužena za financije, zasigurno odrađuje dobar posao, a ova petica je zasigurno znak da je sve transparentno u općini Sopje i na tragu toga ćemo nastaviti i u budućnosti. I nadam se također izvrsnim rezultatima što se tiče transparentnosti proračuna kod javnih financija – rekao je načelnik B. Androš.

Osim što su odlični u transparentnosti proračuna isto tako odlično surađuju sa mještanima Općine Sopje. A da bi bili upućeni u sve što se radi i što će se raditi osim službene web stranice, Općina Sopje ima i svoje glasilo odnosno novine.

– Nije samo web stranica naše glasilo, općina Sopje u suradnji s općinom Čađavica već dvije i pol godine ima naše Sopjansko glasilo gdje također putem tih novina odnosno glasila obavještavamo sve naše mještane, dakle sve ono što se radi u općini Sopje je uvršteno u to naše glasilo i to glasilo ide u svaku kuću, na svaku adresu tako da su građani apsolutno upoznati sa svim radnjama koje se rade u općini Sopje. Imali smo i anketu koja je bila anonimna u vezi izrade strategije razvoja pametne općine i mislim da smo možda jedna od dvije ili tri općine u Republici Hrvatskoj koja ima takvu vrstu strategije gdje smo mi htjeli čuti glas naših mještana, gdje smo uvažili neke njihove prijedloge, saslušali njihove kritike i sve ono što ih je zapravo tištalo. Tako da smo zajedno sa našim građanima napravili tu jednu strategiju razvoja pametne općine jer glas građana nam je jako bitan. Gledamo u budućnost, imamo svoje kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve, zajedno sa našim mještanima idemo u nove bitke, u nove pobjede, idemo zajedno u nove programe i da našu općinu napravimo boljom za življenje – ističe načelnik Berislav Androš.

