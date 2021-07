DANI ORAHA U SUHOPOLJU Uz dobar provod, ugodnu atmosferu te tradicionalna jela od oraha, vratili smo se u prošlost na jedan dan

Pun pogodak! Samo to možemo reći za jučerašnje Dane oraha u Suhopolju koje je u suradnji s Turističkom zajednicom općine Suhopolje organizirala Kulturna udruga KrEdA. Simbolično, manifestacija se održala uz drvored oraha u Kolodvorskoj ulici, a uz natjecateljski dio programa za sve posjetitelje postavljeni su bili i razni zabavni sadržaji kojima su se osobito obradovali oni najmlađi, ali naravno, zabaviti su se mogli i oni nešto stariji. Nastup Suhopoljskih tamburaša, priprema i degustacija slastica od oraha, te zabava uz stare igre, dječje napuhance i tombole… bilo je tu zbilja za svakoga po nešto.

Već se nekoliko dana ranije krenulo s pripremama kako bi sve bilo onako kako se i zamislilo. Ekipa volontera obavljala je velik dio posla u popravljanju vrtuljaka, mladi su dijelili promotivne letke, kreativci su kreirali program, a kuhari smišljali recepte.

Odmah po našem dolasku dalo se zaključiti kako je jako puno truda uloženo za održavanje događaja, svaki dio prostora bio je pažljivo osmišljen, volonteri su i dalje marljivo radili, a zadovoljna sa svim postignutim svakako je mogla biti Monika Ružić, jedna od osnivačica Kulturne udruge Kreativa, Edukativa, Aktiva, ujedno i voditeljica cijelog programa.

– Suhopolje je dio Slavonije, a kao što znamo, svako slavonsko dvorište u prošlosti je u svom dvorištu imalo orah. Na žalost, vremena su se promijenila i to danas u većini slučajeva nije tako. Naši najmlađi gotovo da i nemaju priliku igrati se u hladovini oraha, jesti sve ono što smo mi redovito jeli niti uživati u mirisima domaćih pečenih kolača. Upravo iz tog razloga izuzetno mi je drago što su se suhopoljčani, žene iz Gradine i Donjih Meljana, te svi oni koji njeguju uspomene iz djetinjstva rado odazvali na ovu manifestaciju. Vesele se i oni najmlađi, mi srednje dobi, a pogotovo naše bake kojima je drago što je netko ponovo pokrenuo ovu tradiciju. Cijela manifestacija pokrenuta je u sklopu projekta Sinergija tradicije i baštine za zajedničku zelenu budućnost, a nadamo se kako će se Dani oraha u Suhopolju pretvoriti u jedan tradicionalni događaj- izjavila je Monika.

Za vrijeme našeg razgovora s Monikom izlagačice su užurbano dovršavale svoje štandove kako bi pripremljene delicije bile što bolje prezentirane. Naravno da niti mi nismo mogli odoljeti kolačima i svemu ponuđenom, stoga smo pažljivo obišli svaki od izložbenih prostora.

– Za vrijeme našeg odrastanja svaka kuća u mojoj ulici imala je barem dva stabla oraha u svom dvorištu, stoga je za nas ova manifestacija nešto posebno. Sve što kod nas možete vidjeti ima svoju tradiciju, svoju priču, a isto tako sve je pripremljeno po staroj recepturi. Uhvatili smo se posla za ovaj događaj i sve izloženo pripremili za samo jedan dan. Drago nam je što smo sve mogli prezentirati posjetiteljima, nadamo se kako ćemo se okupiti i sljedeće godine te da će Dani oraha poprimiti još veću popularnost- rekla nam je Ivana Fosić iz Zajednice Mađara Virovitičko-podravske županije koja je štand izložila zajedno sa svojim sestrama.

A kakva bi to bila manifestacija sa proizvodima od oraha bez orahovca? Za to se pobrinula Udruga Smirino iz Gradine koju nam je predstavila njihova predsjednica Marijana Matić.

– Za prve Dane oraha između ostalog pripremili smo rezance s orasima, tradicionalno jelo koje se uzimalo prije odlaska u polje, a pripremila ga je naša članica Đurđa Belošević. Dizanicu koju možete vidjeti pripremila je Blaženka Jurišić, izložili smo i takozvana osija gnijezda odnosno sve proizvode karakteristične za naše područje, ali i šire- rekla je Marijana te dodala.

– I ovaj orahovac koji je odstajao dobrih osam do devet godina također je pripremila naša Blaženka. On vam liječi sve bolove, od želučanih problema pa sve do bolova u glavi- dodaje Marija, a na naše pitanje što je bolje, Orahovac ili kolači spremno odgovara.

– Zna se, orahovac ujutro, a kolači navečer- rekla je uz osmijeh.

Koja je zapravo posebnost oraha i što on daje jelima otkrila nam je Mirjana Prlić, učiteljica iz Područne škole Donji Meljani.

– Okus je odlučan, to je ono prvo, a uz to je hranjivo i zdravo, pravi slavonski sastojak. Nekada je orah bio popularnija namirnica u pripremanju hrane, a danas ima više dodataka pa se stoga sve rjeđe koristi. Zato smo mi ovdje pripremili orehnjaču, puževu kućicu, medenjake i još dosta toga, pa se nadamo kako će se sve i pojesti- rekla nam je Mirjana, a i ona je imala samo riječi hvale za cijeli događaj.

– Manifestacija je odlična! Kolegica i ja smo pozvane i rado smo se odazvale jer volimo druženje i dobru zabavu, a upravo ovako nešto nam je trebalo. Budući da smo članice folklora, željele smo prezentirati i tradicionalnu odjeću, ali to smo ipak ostavili za sljedeću godinu- dodala je.

Nakon našeg obilaska štandova, gdje smo se uvjerili kako će žiri zadužen za odluku o najboljoj orehnjači imati pune ruke posla, stiglo je vrijeme da se ipak proglasi pobjednik, jer samo jedan može biti najbolji. Za taj zadatak pobrinuli su se Anđelka Kaizer, Milica Cupar te Kiko Huber, a u kategoriji od šest orehnjača za najbolju je proglašena orehnjača natjecateljica iz Čemernice i Kapana, Boja Sudarić i Marica Orozović, koje su udruženim snagama odnijele pobjedu.

Ocjenjivao se i najuređeniji štand, a zasluženu nagradu ponijela je obitelj Rokinger-Novaković. Posebnu pozornost na njihovom izložbenom prostoru plijenili su oni najmlađi koji su obučeni u nošnju osvoji srca svih posjetitelja.



Cijelu manifestaciju uveličali su već spomenuti Suhopoljski tamburaši, a pristigli su i gosti iz Bjelovara, dok su neki potegnuli čak iz Dubrovnika. Sve u svemu, bila je ovo jedna hvalevrijedna manifestacija koja nas je barem na jedan dan vratila u prošlost, a najmlađima prezentirala kako se nekada živjelo i što se sve jelo, naravno od oraha koji je jučer bio u prvom planu. Vjerujemo kako će ovakav događaj u narednim godinama privlačiti još veći broj ljudi, što posjetitelja što izlagača, jer dobar provod uz odličnu atmosferu i ugodno druženje je svakako zagarantiran.



