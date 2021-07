Poplavljeno našičko područje: Voda stagnira, ali pred mještanima neizvjesna noć

Tijekom današnjeg dana pala je ogromna količina oborina na našičkom području koja je uzrokovala poplave.

– U ovom trenutku voda stagnira i nadamo se da će se početi povlačiti. Nadamo se i da neće biti novih oborina. Obilazimo teren, sve službe su također na terenu. Dosta je kuća oštećeno, čekamo da voda stane pa ćemo onda utvrditi kakve su i kolike štete – rekao je zamjenik osječko-baranjskog župana Mato Lukić prilikom obilaska Donje Motičine koja je gotovo sva poplavljena.

– Situacija je kritična, voda je ušla u neke kuće, svim nadljudskim naporima se borimo. Zahvaljujem se svim vatrogasnim društvima koja su priskočila u pomoć i vrećama pijeska nastojali zaustaviti bujicu. Vjerujem da ono što su Hrvatske vode obećale, a to je jedino rješenje, da ova rijeka dobije svoj nasip i da se “spasi” Ulica Bana Jelačića, a onda i da se pročiste svi potoci jer su oni bujični kad se s planine slije voda. Znamo da sada trebaju biti i dvije akumulacije koje bi stopirale takve nalete vode – rekao je Željko Kovačević, načelnik općine Donja Motičina potvrdivši i velike probleme u Seoni gdje je došlo do urušavanja kuće, no obitelj na sreću nije stradala i na vrijeme je iseljena.

Načelnik Kovačević upozorio je i na sve jače kiše s okolnih brda, upravo zbog velikog rušenja šuma, pa se voda ne zadržava, nego se snažno slijeva u naselja.

Zbog prodiranja vode u trafostanicu kod našičke vojarne, vojarna, Martin i Šipovac do daljnjega su bez struje. Javne vatrogasne postrojbe i DVD-a Našice su na terenu. Prema riječima Danijela Matkovića iz JVP-a Našice, poplavljene su kuće u mjestima Zoljan i Martin, a vode ima i u Breziku.

– Osigurane su vreće s pijeskom i situacija na terenu je pod kontrolom – rekao je Matković.

Na terenu je i gradonačelnik Krešimir Kašuba.

– Imali smo elementarnu nepogodu, pala je velika količina oborina u roku par sati i dogodilo se ono najgore da smo poplavljeni. Zahvaljujem vatrogascima Javne postrojbe ali i DVD-ovima 80, vatrogasaca je na terenu od Osijeka do Virovitice. Sad je pod kontrolom, ali imali smo velikih šteta. U nekim kućama je nivo vode do metar i pol. Loša je situacija, predvidivo ili ne o tome možemo polemizirati. Podigli smo sve raspoložive strojeve svih firmi na našem području. Jedino trajno rješenje za ovakve ekstreme su, kako je rekao načelnik Kovačević, akumulacije za koje postoje idejna rješenja – izjavio je Kašuba.

– Protiv velikih količina oborina teško se boriti. Čitav dan sam danas na terenu od Đurđenovca, Feričanaca, Donje Motičine, Našica, Zoljana, jednostavno na svim lokacijama činimo sve kako bi situaciju stavili pod kontrolu. Stanje se smiruje, vodni val se smanjuje- rekao je direktor Hrvatskih voda Osijek Željko Kovačević.

Na pitanje novinara koja su mjesta najpogođenija Kovačević je odgovorio kako je bio svjedokom silnih oborina u Donjoj Motičini i početku poplave.

– U roku 15-tak minuta je sve bilo puno vode. U Zoljanima je također teško, iznenadila nas je poplava, nismo ju očekivali jer do sada nismo imali takvih iskustava, pa ćemo ubuduće vidjeti što možemo popraviti. I sada ovdje u Našicama, ovo je završetak vodnog vala, sve ono što se nakupilo na čitavom slivnom području sada prolazi preko ovoga područja – zaključio je direktor Hrvatskih voda.

Poplavljeno područje obišao je i župan osječko-baranjski Ivan Anušić i poručio kako je situacija stavljena pod kontrolu.

– Najavljuje se kiša i nakon ponoći, ali ne u tolikim količinama i ne u tolikoj mjeri da će ponovno izazvati ovako velike probleme s vodostajem. Nema razloga za paniku, službe su vani, procjenjuje se šteta, brinemo o ljudima kojima je voda ušla u kuću, u podrume. Imamo jedno urušavanje doma u Seoni, u Donjoj Motičini, gdje je u kući živjela jedna baka i to ćemo što brže riješiti prvo kroz smještaj, a onda trajno sanirati štetu – rekao je župan te odgovorio na pitanje novinara o procijeni štete.

– U Slavoniji u ovakvim situacijama štete su velike, stradavaju usjevi, ali i domovi. Pretpostavljam da će se štete mjeriti u milijunima kuna. Proglasit će se elementarna nepogoda i onda ćemo dalje rješavati ljudima problem da li kroz osiguravajuće kuće, županiju, ministarstva, gradove, uglavnom bit će pokrivene sustavom namijenjenim da se takve štete pokriju – odgovorio je Anušić.

(www.icv.hr, tj)