POSLJEDNJI VIKEND VIRKASA 2021. Na virovitičke kazališne daske stiže premijera predstave G. Feydeaua “Gospođina majka je preminula”

Stigao je posljednji vikend ovogodišnjeg Virkasa 2021. Ove godine Virkas će zatvoriti Kazalište Virovitica komedijom “Gospođina majka je preminula” prema tekstu G. Feydeaua u režiji Lee Anastazije Fleger.

Svečana premijera je na rasporedu u petak, 9. srpnja, a premijera u subotu, 10. srpnja, s početkom u 20 sati. U predstavi glume Goran Vučko, Goran Koši, Sara Lustig i Vlasta Golub.

Jednočinka je to iz 1908. godine koja u samom temelju sadrži životne situacije koje ćemo veoma lako prepoznati, no Feydeau ih uspijeva izdići iz svakodnevnice dovodeći ih do ekstrema kakve bismo teško mogli zamisliti i u jednom od onih dana kada „sve ide naopako“. I ovom jednočinkom se Feydeau još jednom potvrđuje kao majstor nepredvidljivih obrata jer se nikad ne zna koji će detalj srušiti tek uspostavljeni sklad, koje će novo lice potpuno promijeniti tijek scenske igre te u kojim sve smjerovima zapravo može krenuti radnja- ili konkretnije – kako će završiti ova više nego burna noć koja nas sve drži budnima.

Ulaznice možete kupiti u kazalištu između 9 i 13 sati ili ih rezervirati na broj 033/721 330.

(www.icv.hr, ib)