Stožer: 58 novih slučajeva u protekla 24 sata, utrošeno 21.838 doza cjepiva

11.7. – 12:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 58 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 592. Među njima je 106 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 8 pacijenata. U protekla 24 sata oporavila se 71 osoba, a testirano je njih 3.454.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 360.826 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 58 u protekla 24 sata. 352.007 osoba se oporavilo, od toga 71 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata nema novopreminulih osoba, a ukupno je do danas preminulo 8.227 osoba. Do danas su ukupno testirane 2.191.742 osobe, od toga 3.454 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.626 osoba.

Zaključno s 10. srpnja utrošeno je 2.814.234 doza cjepiva. Dosad su 1.550.632 osobe cijepljene s najmanje jednom dozom, među kojima su njih 1.263.602 primile obje doze. Na dan 10. srpnja utrošeno je 21.838 doza cjepiva.

10.07. – 12:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 88 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 605. Među njima je 105 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 5 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 94 osoba, a testirano je njih 3.640.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 360.768 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 88 u protekla 24 sata.

351.936 osoba se oporavilo, od toga 94 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminula je jedna osoba, ukupno do danas 8.227 osoba.

Do danas je ukupno testirano 2.188.288 osoba, od toga 3.640 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.446 osoba.

Zaključno s 9. srpnja utrošeno je 2.792.456 doza cjepiva. Dosad je 1.543.689 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.248.767 primilo obje doze. Na dan 9. srpnja utrošeno je 23.812 doza cjepiva.

09.07. – 11:34 U protekla 24 sata zabilježeno je 87 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 612. Među njima je 115 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 4 pacijenta. U protekla 24 sata oporavilo se 99 osoba, a testirano je njih 3.678.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 360.680 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 87 u protekla 24 sata.

351.842 osobe su se oporavile, od toga 99 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata nema novopreminulih, a ukupno do danas preminulo je 8.226 osoba.

Do danas je ukupno testirano 2.184.648 osoba, od toga 3.678 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 3.353 osobe.

Zaključno s 8. srpnja utrošena je 2.769.141 doza cjepiva. Dosad je 1.534.856 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.234.285 primilo obje doze. Na dan 8. srpnja utrošeno je 28.640 doza cjepiva.

08.07. – 12:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 110 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 624. Među njima je 121 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru tri pacijenata, javlja Stožer. Preminule su dvije osobe.

Od 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 360.593 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 8.226 preminulo, ukupno su se oporavile 351.743 osobe od toga 80 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 3.479 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.180.970 osoba, od toga 4.105 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 7. srpnja utrošeno je 2.741.251 doza cjepiva. Dosad je 1.526.876 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.214.375 primilo obje doze. Na dan 7. srpnja utrošeno je 27.856 doza cjepiva.

07.07. – 12:20 U protekla 24 sata zabilježen je 141 novi slučaj pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 596. Među njima je 120 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 6 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 70 osoba, a testirano je njih 4.982.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 360.483 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 141 u protekla 24 sata.

351.663 osobe su se oporavile, od toga 70 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su 3 osobe, ukupno 8.224 osobe.

Do danas je ukupno testirano 2.176.865 osoba, od toga 4.982 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 3.673 osobe.

Zaključno sa 6. srpnja utrošeno je 2.714.126 doza cjepiva. Dosad je 1.518.820 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.195.306 primilo obje doze. Na dan 6. srpnja utrošeno je 27.588 doza cjepiva.

06.07. – 11:30 U protekla 24 sata zabilježeno je 96 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 528. Među njima su 132 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 10 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 65 osoba, a testirano je njih 5.103.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 360.342 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 96 u protekla 24 sata.

351.593 osobe su se oporavile, od toga 65 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su 2 osobe, ukupno 8.221 osoba.

Do danas su ukupno testirane 2.171.883 osobe, od toga 5.103 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.777 osoba.

Zaključno s 5. srpnja utrošeno je 2.687.515 doza cjepiva. Dosad je 1.511.987 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.175.528 primilo obje doze. Na dan 5. srpnja utrošeno je 18.813 doza cjepiva.

05.07. – 12:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 9 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 499. Među njima je 140 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 11 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 67 osoba, a testirano je njih 1.618.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 360.246 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 9 u protekla 24 sata.

351.528 osoba se oporavilo, od toga 67 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminula je 1 osoba, ukupno 8.219 osoba.

Do danas je ukupno testirano 2.166.780 osoba, od toga 1.618 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.817 osoba.

Zaključno s 4. srpnja utrošeno je 2.669.307 doza cjepiva. Dosad su 1.508.083 osobe cijepljene s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.161.224 primilo obje doze. Na dan 4. srpnja utrošeno je 4.913 doza cjepiva.

04.07. – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 56 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 558. Među njima je 141 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 10 pacijenata. Preminule su tri osobe.

Od 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 360.237 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 8.218 preminulo, ukupno se oporavila 351.461 osoba od toga 76 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 3.293 osobe. Do danas su ukupno testirane 2.165.162 osobe, od toga 3.731 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 3. srpnja utrošeno je 2.664.327 doza cjepiva. Dosad su 1.506.223 osobe cijepljene s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.158.104 primilo obje doze. Na dan 3. srpnja utrošene su 31.164 doze cjepiva.

02.07. – 11:00 U posljednja 24 sata zabilježena su 92 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 544, objavio je Stožer. Među njima je 139 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. Preminule su tri osobe.

Od 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 360.067 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 8.212 preminulo, ukupno se oporavilo 351.311 osoba, od toga 70 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 3319 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.157.376 osoba, od toga 4.362 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 1. srpnjem utrošeno je 2.601.390 doza cjepiva. Dosad je 1.494.731 osoba cijepljena s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.106.659 primilo obje doze. Na dan 1. srpnja utrošeno je 32.938 doza cjepiva.

01.07. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježena su 103 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 525. Među njima je 151 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. U protekla 24 sata oporavila se 71 osoba, a testirano je njih 4.460.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 359.975 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 103 u protekla 24 sata.

351.241 osoba se oporavila, od toga 71 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su tri osobe, ukupno 8.209 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.153.014 osoba, od toga 4.460 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.276 osoba.

Zaključno s 30. lipnja utrošeno je 2.568.877* doza cjepiva. Dosad je 1.488.759 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.080.118 primilo obje doze. Na dan 30. lipnja utrošeno je 34.718 doza cjepiva.

* radom na kvaliteti podataka, stornirano je 38.000 duplih zapisa o cijepljenju u eVac-u te je danas ukupan broj utrošenih doza manji nego jučer (jučer 2.573.481)

30.06. – 11:30 U protekla 24 sata zabilježeno je 136 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 496. Među njima je 159 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 57 osoba, a testirano je njih 4.954.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 359.872 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 136 u protekla 24 sata.

351.170 osoba se oporavilo, od toga 57 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminula je 1 osoba, ukupno 8.206 osoba. Do danas su ukupno testirane 2.148.554 osobe, od toga 4.954 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.475 osoba.

Zaključno s 29. lipnja utrošena je 2.573.481 doza cjepiva. Dosad je 1.488.707 osoba cijepljena s najmanje jednom dozom, među kojima su njih 1.084.774 primile obje doze. Na dan 29. lipnja utrošena je 28.441 doza cjepiva.

29.06. – 11:30 U protekla 24 sata zabilježeno je 70 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 418. Među njima je 181 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 11 pacijenata. U protekla 24 sata oporavile su se 74 osobe, a testirano je njih 5.506.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 359.736 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 70 u protekla 24 sata.

351.113 osoba se oporavilo, od toga 74 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su 3 osobe, ukupno 8.205 osoba.

Do danas je ukupno testirano 2.143.600 osoba, od toga 5.506 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.679 osoba.

Zaključno s 28. lipnja utrošeno je 2.545.040 doza cjepiva. Dosad je 1.482.581 osoba cijepljena s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.062.459 primilo obje doze. Na dan 28. lipnja utrošeno je 15.428 doza cjepiva.

28.06. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 14 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 425. Među njima je 195 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 10 pacijenata. U protekla 24 sata oporavila se 101 osoba, a testirano je njih 2.236.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 359.666 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 14 u protekla 24 sata.

351.039 osoba se oporavilo, od toga 101 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su 2 osobe, ukupno 8.202 osobe.

Do danas su ukupno testirane 2.138.094 osobe, od toga 2.236 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 4.138 osoba.

Zaključno s 27. lipnja utrošeno je 2.529.612 doza cjepiva. Dosad je 1.478.516 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.051.096 primilo obje doze. Na dan 27. lipnja utrošeno je 4.986 doza cjepiva.

27.06. – 12:45 U posljednja 24 sata zabilježeno je 45 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 514. Među njima je 196 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 11 pacijenata. Preminule su tri osobe.

Od 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 359.652 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 8.200 preminulo, ukupno se oporavilo 350.938 osoba od toga 88 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 3.350 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.135.858 osoba, od toga 3.505 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 26. lipnjem utrošeno je 2.524.626 doza cjepiva. Dosad su 1.476.642 osobe cijepljene s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.047.984 primilo obje doze. Na dan 26. lipnja utrošeno je 21.714 doza cjepiva.

25.06. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 118 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 552. Među njima je 209 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. U protekla 24 sata oporavile su se 104 osobe, a testirano je njih 4.009.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježena 359.521 osoba zaražena novim koronavirusom, od čega 118 u protekla 24 sata.

350.773 osobe su se oporavile, od toga 104 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su 4 osobe, ukupno 8.196 osoba.

Do danas je ukupno testirano 2.128.519 osoba, od toga 4.009 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 3.643 osobe.

Zaključno s 24. lipnja utrošena je 2.468.051 doza cjepiva. Dosad su 1.467.772 osobe cijepljene s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.000.279 primilo obje doze. Na dan 24. lipnja utrošeno je 43.356 doza cjepiva.

24.06. – 12:30 U protekla 24 sata zabilježen je 101 novi slučaj pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 542. Među njima je 241 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 15 pacijenata. U protekla 24 sata oporavile su se 74 osobe, a testirano je njih 5.051.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 359.403 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 101 u protekla 24 sata.

350.669 osoba se oporavilo, od toga 74 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su 2 osobe, ukupno 8.192 osobe.

Do danas je ukupno testirano 2.124.510 osoba, od toga 5.051 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.818 osoba.

Zaključno s 23. lipnja utrošeno je 2.424.695 doza cjepiva. Dosad je 1.462.287 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 962.408 primilo obje doze. Na dan 23. lipnja utrošene su 35.062 doze cjepiva.

23.06. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježena su 43 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 517. Među njima je 251 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 18 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 56 osoba, a testirano je njih 1.992.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 359.302 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 43 u protekla 24 sata.

350.595 osoba se oporavilo, od toga 56 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su 2 osobe, ukupno 8.190 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.119.459 osoba, od toga 1.992 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.916 osoba.

Zaključno s 22. lipnja utrošene su 2.389.633 doze cjepiva. Dosad je 1.456.750 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima su njih 932.833 primile obje doze. Na dan 22. lipnja utrošeno je 9.975 doza cjepiva.

22.06. – 12:30 U posljednja 24 sata zabilježeno je 75 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 532, javlja Stožer. Među njima su 253 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 16 pacijenata. Preminulo je šest osoba.

Od 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 359.259 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 8.188 preminulo, ukupno se oporavilo 350.539 osoba, od toga 72 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 3.792 osobe. Do danas je ukupno testirano 2.117.467 osoba, od toga 5.308 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 21. lipnja utrošeno je 2.379.658 doza cjepiva. Dosad je 1.455.647 osoba cijepljeno najmanje jednom dozom, među kojima je njih 924.011 primilo obje doze. Na dan 21. lipnja utrošeno je 20.186 doza cjepiva.

21.06. – 12:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 11 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 535. Među njima su 282 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 19 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 65 osoba, a testirano je njih 1.674.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 359.184 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 11 u protekla 24 sata.

350.467 osoba se oporavilo, od toga 65 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminulo je 8 osoba, ukupno 8.182 osobe.

Do danas je ukupno testirano 2.112.159 osoba, od toga 1.674 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 4.129 osoba.

Zaključno s 20. lipnja utrošene su 2.359.472 doze cjepiva. Dosad je 1.450.798 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima su njih 908.674 primile obje doze. Na dan 20. lipnja utrošene su 4.422 doze cjepiva.

20.06. – 12:30 U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 58 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, a umrlo je pet osoba, objavio je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

U Hrvatskoj je u nedjelju bilo 597 aktivnih slučajeva, od koji je 288 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga broja na respiratoru je 25 pacijenata.

Od prvoga slučaja zaraze u Hrvatskoj, 25. veljače 2020. godine, do nedjelje zabilježene su 359.173 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih su 8.174 umrle. Oporavilo se 350.402 osobe, od kojih 122 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 3.868 osoba. Dosad je testirano 2.110.485 osoba, od toga 4.340 u posljednja 24 sata.

Do 19. lipnja utrošeno je 2.355.050 doza cjepiva. Cijepljeno je 1.449.819 osoba s najmanje jednom dozom, od koji je 905.231 primile obje doze. U subotu su utrošene 36.622 doze cjepiva.

17.06. – 12:15 U posljednja 24 sata zabilježeno je 95 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 745. Među njima su 342 pacijenta na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 25 pacijenata. Preminule su tri osobe.

Ukupno zaraženo 358.918 osoba, 8.165 mrtvih

Od 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 358.918 osoba zaražene novim koronavirusom, od kojih je 8.165 preminulo, a ukupno se oporavilo 350.008 osoba, od čega 148 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 4.344 osobe. Do danas su ukupno testirane 2.097.393 osobe, od toga 5.192 u posljednja 24 sata.

16.06. – 11:30 U posljednja 24 sata zabilježeno je 146 novih slučajeva zaraze koronavirusa te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 801. Među njima je 349 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 28 pacijenata. Preminule su 2 osobe.

Od 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 358.823 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih su 8.162 preminule, ukupno se oporavilo 349.860 osoba od toga 110 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 4.774 osobe. Do danas je ukupno testirana 2.092.201 osoba, od toga 5.485 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 15. lipnja utrošene su 2.196.552 doze cjepiva. Dosad je 1.427.566 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 768.986 primilo obje doze. Na dan 15. lipnja utrošeno je 31.678 doza cjepiva.

15.06. – 11:30 U posljednja 24 sata zabilježeno je 96 novih slučajeva zaraze koronavirusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 767. Među njima su 372 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 28 pacijenata.

Preminulo je 8 osoba. Prošlog utorka imali smo 178 novih slučajeva na 6.814 testiranja.

Od 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 358.677 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 8.160 preminulo, a ukupno se oporavilo 349.750 osoba. U samoizolaciji su trenutno 5.352 osobe.

Do danas je ukupno testirano 2.086.716 osoba, od toga 5.924 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 14. lipnjem utrošene su 2.164.874 doze cjepiva. Dosad su 1.419.924 osobe cijepljene s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 744.950 primilo obje doze. Na dan 14. lipnja utrošeno je 25.058 doza cjepiva.