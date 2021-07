ZLATO ZA TVRTKU FRUCTUS Krešimir Kostelac iz Orahovice jedini hrvatski osvajač svjetskog zlata za jako alkoholno piće

Tvrtka Fructus iz Orahovice već je duži niz godina jedan od najpoznatijih malih proizvođača voćnih likera i vina u Hrvatskoj, a danas je najzastupljeniji mali proizvođač alkoholnih pića u Hrvatskoj. Ovaj odličan poslovnih uspjeh vlasnika tvrtke Krešimira Kostelca time je još veći i značajniji kada uzmemo u obzir činjenicu kako je Krešimir u ovaj posao krenuo od čiste nule, a prije nekoliko dana postao je i jedini Hrvat sa svjetskim zlatom za jaka alkoholna pića koje je dobio na najprestižnijem svjetskom natjecanju u Londonu.

– Izuzetno smo ponosni na još jedno veliko priznanje za naš dugogodišnji rad na unaprjeđenju i konstantnom poboljšanju kvalitete! Na nedavno održanom najvećem i najprestižnijem svjetskom ocjenjivanju jakih alkoholnih pića International Wine & Spirit Competition (IWSC) u Londonu osvojili smo zlatnu medalju za naš najprodavaniji proizvod – Liker od višnje. Poseban značaj ovoj nagradi daje podatak da smo jedini hrvatski proizvođač koji je dobio zlatnu medalju u kategoriji jakih alkoholnih pića na tom prestižnom natjecanju, te je liker od višnje ocijenjen s izuzetno visokih 95 bodova. Od nekoliko tisuća pristiglih uzoraka, samo su 22 likera zlatna, a naš je jedan od njih. Ništa manje značajno nije ni osvajanje dvije brončane medalje za liker 69 trava, te za naš sve popularniji Mountain Creek London dry gin – kaže Krešimir Kostelac. Danas u proizvodnji Fructus ima dva branda koji prate potražnju kupaca i tržišta ,a kako je Kostelac i naglasio, poseban atraktivan je i vrhunski gin.

-Svake godine se trudimo ”izbaciti” nešto novo isključivo prema potražnji naših kupaca i potrošača. Evo, od prošle godine smo krenuli s izradom likera od suhe smokve i naranče, a riječ je o najcjenjenijoj smokvi iz dubrovačkog kraja. Isto tako počeli smo proizvoditi liker od aronije koji je popularan na svakom tržištu, a najnoviji plan je za iduću godinu, krenuti s proizvodnjom likera od lavande i kadulje – kaže Krešimir Kostelac te nastavlja u tonu proizvodnje tvrtke.

-Našu proizvodnju danas mogu podijeliti u dva branda, a to su Incanto i Royal Luxury. Radi se o proizvodima iste kvalitete, no razlika je u dizajnu etiketa i izgledu boce jer se plasiraju na različita tržišta. Svaka nagrada je uvijek motiv više, a ova svjetska je nešto o čemu se samo može sanjati. Posebno je to značajno ako pogledamo činjenicu kako je došla u vrijeme koronavirusa kada se svaki proizvođač bori iz dan u dan za preživjeti. Ovo je pokazatelj kako smo naporno i marljivo radili, nismo se predali i sada smo dobili jedan nezamislivi zamah za dalje – zaključuje Kostelac.

(www.icv.hr, vg)