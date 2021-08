1. ŽNL OBŽ Metalac stradao od FEŠKA, a Motičina od Vardarca: Viljevo i Đurđenovac odigrali bez pobjednika

Nakon nekoliko mjeseci pauze, ligaški nogomet polako se vratio na scenu. Osim što je protekli vikend donio zanimljive dvoboje u kupu te u 1. županijskoj nogometnoj ligi pod okriljem Županijskog nogometnog saveza Virovitičko podravske županije, na terene su u subotu i nedjelju istrčali i županijski prvoligaši s područja naše susjedne, Osječko-baranjske županije.

Kako smo i najavljivali, odlična utakmica očekivala se u Osijeku gdje je Metalac dočekao FEŠK iz Feričanaca i slobodno možemo reći da nismo pretjerali u najavi. U utakmici sa sedam pogodaka gosti su prvi poentirali i došli do prednosti od 1:0. Točnije, prednost su stekli autogolim Davora Jalovičara koji je vratara Blagojevića svladao u 12. minuti. Novi gol za goste ovog je puta postigao njihov igrač, precizan je bio Mateo Kljajić u 29. minuti, a do isteka prvih 45 mreža se zatresla još tri puta. Prvo je na 2:1 smanjila ”desetka” domaće momčadi, Marko Barišić, u 32. minuti, dok je Metalac do potpunog povratka u susret došao tri minute kasnije kada je gostujućeg vratara Banovića svladao Leonard Kajtazi s bijele točke. Kada se činilo da će se na odmor otići u egalu, glavni sudac utakmice Nikola Vuković još je jednom pokazao na ”kreč”, ovoga puta za Feričance. Loptu je namjestio kapetan Marin Pavlović i neobranjivo pogodio za novo vodstvo FEŠK-a u 44. minuti. Isti igrač riješio je pitanje pobjednika deset minuta prije kraja susreta kada je svojim drugim golom donio dva pogotka prednosti, dok je konačnih 5:2 postavio Josip Vidaković u sudačkoj nadoknadi vremena.

Bez pobjednika završena je utakmica u Viljevu u kojoj je istoimeni domaćin dočekao Đurđenovac. Toni Lukić doveo je domaći sastav u prednost u 33. minuti utakmice, a samo četiri minute kasnije na 2:0 povisio je Antonio Pandurić. Iz svega priloženog vidljivo je kako je prvi dio susreta pripao domaćem sastavu, no drugih 45 minuta otišlo je na stranu gostujuće momčadi. Nakon deset minuta igre u drugom djelu prednost Viljeva smanjio je Tomislav Kraljik koji je na poluvremenu zamijenio Andreja Vaneka, a za konačnih 2:2 u 80. minuti zabio je Mario Bernić.

Motičina je na svom terenu teško stradala od Vardarca koji je slavio 5:0, a svih pet pogodaka postignuto je u drugom dijelu. Zvonimir Lendić prvi od svoja dva pogotka postigao je u 46. minuti, drugi je dodao 20 minuta kasnije, dok je golijadu u posljednjih desetak minuta otvorio Dalibor Antolić koji je svladao Boljkovca u 79. minuti susreta. Posljednja dva pogotka, zabilježena u 82. i 86. minuti, djelo su Josipa Lazara.

Još jedna uvjerljiva pobjeda vidjela se u Belom Manastiru gdje je domaća Baranja-Belje slavila protiv Hajduka iz Marijanaca. Nakon 15. minuta igre Baranja je došla do vodstva golom Dejana Dorotića, a taj je rezultat ostao sve do isteka prvog poluvremena. Dvije minute igre u drugom dijelu bile su dovoljne Nemanji Bosniću za novi pogodak kojim je prednost povećao na 2:0, dok je sve dvojbe oko pitanja pobjednika riješio Despot Matijević postavivši konačnih 4:0. Dodajmo kako je pobjeda domaćina mogla biti uvjerljivija, no kazneni udarac koji je dosuđen za njih u 68. minuti nije bio realiziran.

Do sigurne pobjede došao je i Slavonac iz Ladimirevaca koji je na gostovanju u Radikovcima slavio protiv Bratstva s 3:0. Tomislav Budimir u šestoj je minuti matirao Divkovića za početnu prednost, na 2:0 povisio je David Uremović desetak minuta prije kraja poluvremena, dok je konačan rezultat postavio Josip Krajina u 77. minuti utakmice.

Jedan pogodak bio je dovoljan Jedinstvu iz Donjeg Miholjca za pobjedu na gostovanju u Josipovcu kod Radnika. Na samom otvaranju drugog poluvremena pogodak je postigao Filip Stanić i postavio, ispostavit će se, konačan rezultat utakmice. Radnik je kraj susreta dočekao s 10 igrača na terenu, budući da je u 87. minuti isključen Petar Perišić.

Istim rezultatom završila se utakmica u Popovcu gdje je Hajduk dočekao Torpedo. Gol Alena Liovića postignut u 19. minuti bio je jedini na susretu, a iako je domaća momčad imala terensku inicijativu, do izjednačenja i preokreta rezultata ipak nisu uspjeli doći. Dodajmo kako je posljednja utakmica prvog kola između Omladinca i Ratara odigrana u Josipovcu završila bez pogodaka.

Nakon prvog kola vodeću poziciju drži Vardarac, na drugom mjestu smjestila se ŠNK Baranja-Belje, a FEŠK i Slavonac nalaze se na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Posljednje 16. mjesto na tablici nakon prvog kola pripalo je Motičini.

(www.icv.hr, mra)