BODOVI OSTAJU U LEGRADU Oslabljeno Suhopolje poraženo od Graničara: Sertić jedini strijelac u minimalnom porazu

Nekompletno Suhopolje poraženo je jučer na otvaranju nove sezone 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica u Legradu kod Graničara. Kako je i najavljivao Samuel Spudić, u zapisniku se jučer nisu našli Jularić i Čubelić, nedostajao je i Eric Augusto Akassou, prvi strijelac kluba u prošloj sezoni, a sve to rezultiralo je s konačnih 2:1 u korist domaćina nakon 90 minuta igre.

I dok je Suhopolje kombinatorikom stvaralo šanse, Legrađani su u jučerašnjoj utakmici više bili orijentirani na kontre. Upravo su na taj način i stigli do pogotka kada je Dario Nađ, igrač koji je ovog mjeseca Mladost iz Svete Marije zamijenio Graničarom, pobjegao obrani žuto-zelenih i matirao Natanaela Vidaka za 1:0 u 33. minuti utakmice, rezultat kojim je ujedno završilo prvih 45. minuta.

Svega šest minuta u nastavku bilo je dovoljno Grofovima da stignu do izjednačenja. Uigranom akcijom izbacili su kompletnu veznu liniju i obranu domaćina, loptu je na boku dobio Bogati, u šesnaestercu pronalazi neometanog Marka Sertića, a ponajbolji igrač Spudićevog sastava nije imao težak zadatak kako bi loptu pospremio u mrežu.

Nakon izjednačujućeg pogotka dogodila se ”rupa” u igri. Suhopolje se nesvjesno povuklo na svoju polovicu terena i taj period igre domaćini su okrunili drugim golom. Igrala se 78. minuta kada je došlo do nove promjene na semaforu. Glavna sutkinja jučerašnjeg susreta, Kristina Veljačić, dosudila je kazneni udarac u korist domaćina, a siguran realizator za novo vodstvo Graničara, ispostavit će se i za konačan rezultat utakmice, bio je Domagoj Baričić.

– Znali smo da će biti teško, Graničar je izuzetno domaćinska momčad i na njihovom se terenu ne dolazi lako do bodova. Ipak, imali smo inicijativu na terenu, stvarali smo prilike i igrali dobro, no jedna kontra na koju su se orijentirali domaćini bila je dovoljna kako bi došli u prednost. Naš izjednačujući pogodak plod je uigrane akcije koja se uvježbavala na treninzima i na to sam izuzetno ponosan, ali tada nam se dogodio pad u igri na što moramo paziti u budućnosti. Neoprezno igranje rukom u šesnaestercu, kazneni udarac za domaćina i eto, ostali smo bez bodova. Iako smo uspjeli složiti nekoliko ozbiljnih situacija do kraja utakmice čvrsta obrana Graničara i odličan vratar Ružić nisu dozvolili promjenu rezultata. Sve u svemu, kada se pogleda kompletna utakmica, zadovoljan sam igrom svoje momčadi- rekao je trener Suhopolja Samuel Spudić.

Pred sam kraj utakmice, nakon jednog neopreznog duela, stradao je vratar Suhopolja Natanael Vidak koji je tom prilikom zaradio posjekotinu ispod oka. Prva pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Koprivnica.

– Bila je to jedna situacija u kojoj je domaći igrač neoprezno reagirao, jer ne vjerujem da s bi s namjerom ozlijedio našeg vratara. Šteta što se sve odigralo tako kako je. Nakon jednog ubačaja Vidak je krenuo po loptu, zaleđe je već bilo signalizirano, domaći igrač je visoko podigao nogu i došlo je do sudara koji je za posljedicu imao to što je imao. Stradalo je područje ispod oka. Natanael je ”zaradio” nekoliko šavova i još mu jednom ovom prilikom želimo što brži oporavak. Smatram da je glavna sutkinja u toj situaciji pogriješila, trebala je možda domaćem igraču dodijeliti crveni karton, no i da je bilo tako vjerujem da nekih velikih promjena, što se rezultata tiče, nebi bilo. To sada nije važno, najbitnije je da je Nani dobro i da nije bilo nekih većih posljedica- dodao je Spudić.

Suhopolje se tako okreće novim izazovima, a sljedećeg vikenda očekuje ih prvi susret na domaćem terenu. Utakmica se igra u subotu 4. rujna kada im “u goste” dolazi Garić.

(www.icv.hr, mra)