Dr. Miša Benjek o stanju ozlijeđenog vozača i liječnice iz jučerašnje prometne nesreće u Suhopolju

U jučerašnjem teškom sudaru vozila Hitne pomoći i osobnog automobila u Suhopolju, život su izgubile medicinska sestra (57) i pacijentica (83), dok su vozač (42) i liječnica (39) ozlijeđeni. Nesreću je, kako je izvijestila policija, prouzročio 44-godišnji vozač osobnog automobila koji je, ispostavilo se, bio pod utjecajem alkohola od 1,16 promila.

On je automobilom upravljao Ulicom kralja Tomislava te je započeo skretati ulijevo na putni most bez da se uvjerio da to može sigurno učiniti. U tom trenutku 42-godišnji vozač Hitne pomoći već je započeo s pretjecanjem automobila, imajući pritom upaljenu svjetlosnu signalizaciju. Nažalost, nije uspio izbjeći sudar, već je udario u bočnu stranu automobila. Vozilo Hitne pomoći potom je sletjelo u putni jarak i udarilo u betonski most te se prevrnulo na bočnu stranu. U njemu se u tom trenutku nalazio tročlani tim pripravnosti za općinu Voćin, a prevozili su 83-godišnju pacijenticu iz Ćeralija u Opću bolnicu Virovitica.

– U prometnoj nesreći uslijed zadobivenih ozljeda sve četiri osobe iz vozila Hitne pomoći su prevezene u Opću bolnicu Virovitica, gdje su dvije osobe u dobi od 57 i 83 godine preminule. U nesreći je osoba u dobi od 42 godine zadobila teške tjelesne ozlijede, a jedna u dobi od 39 godina lakše. Vozač osobnog automobila je neozlijeđen, a protiv njega slijedi podnošenje kaznene prijave ODO Virovitica – rekao je glasnogovornik PU virovitičko-podravske Josip Štajdohar.

Među prvima na mjesto nesreće su stigli vatrogasci DVD-a Suhopolje koji su unesrećene izvukli iz vozila, a kako bi došli do vozača morali su rezati lim. On je zadobio teške tjelesne ozljede, ali je stabilno i van životne opasnosti.

Prema riječima doktora Miše Benjeka, zamjenika ravnatelja OB Virovitica, riječ je o prijelomu lijeve natkoljenice koja je zbrinuta, a bit će i operiran nakon što to njegovo zdravstveno stanje dozvoli.

– Kada je riječ o 39-godišnjoj liječnici, njezino zdravstveno stanje je dobro i zadržana je u bolnici radi opservacije i praćenja njezinog općeg stanja – istaknuo je dr. Benjek.

Preminula medicinska sestra Nedjeljka P. koju kolege od milja zovu Nena, djelatnica je Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, no bila je i u pripravnosti za intervencije hitne pomoći.

– Teški su ovo sati za sve nas. Izgubili smo našu Nenu. Napustila nas je sestra koja je cijeli svoj život provela spašavajući druge. Nažalost, i u smrt je otišla spašavajući pacijenticu koja je također stradala u ovoj stravičnoj prometnoj nesreći. Draga naša Neno, uvijek ćeš ostati u našim sjećanjima. U ovim teškim trenucima obiteljima poginulih izražavam duboku sućut – izjavio je dr. Fotez, ravnatelj županijskog Doma zdravlja, a u izrazima sućuti pridružili su mu se i župan virovitičko-podravski Igor Andrović te ravnateljica županijskog Zavoda za hitnu medicinu Lahorka Weiss.

(www.icv.hr)