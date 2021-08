Osjećate li miris jeseni u zraku? Sljedećih dana bit će potrebni kišobrani i toplija odjeća

Dolina s frontalnim poremećajem polako nam se približava sa sjevera. Trenutno se frontalni sustav nalazi iznad Austrije, a do ponoći će frontalni sustav zahvatiti sjeverne i zapadne predjele unutrašnjosti, Gorski kotar, Istru i Kvarner, tijekom jutra veći dio Hrvatske, a najkasnije južni dio Jadrana.

Na području Virovitičko-podravske županije postupno gomilanje oblaka očekujemo sa zapada u poslijepodnevnim satima. Kišne kapi će do ponoći ili koji sat kasnije najprije zahvatiti zapadne predjele županije, a tijekom jutra (ranog jutra) ostatak županije. Oborine će tijekom jutra na zapadu prestajati uz postupno kidanje naoblake dok na istoku i dalje očekujemo povremenu kišu. Tijekom dana uz više oblaka povremeno očekujemo kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Bit će hladnije u odnosu na danas. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 12°C do 15°C. Najviše dnevne vrijednosti temperature zraka očekujemo od 20°C do 21°C. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

Tijekom subote i nedjelje očekujemo nastavak nestabilnog, promjenjivog i svježeg vremena, kao i povremenu kišu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnih i istočnih smjerova.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 9°C do 13°C. Najviše dnevne vrijednosti temperature zraka očekujemo od 19°C do 21°C. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

Do kraja tjedna na području Virovitičko-podravske županije očekujemo novih 10-40 mm oborine ili litara kiše po četvornom metru. Kolovoz ćemo na kraju po pitanju oborina okarakterizirati kao prosječno kišan. Do kraja kolovoza očekujemo nastavak promjenjivog i nestabilnog vremenskog perioda, uz temperature zraka koje će biti niže, „hladnije“ u odnosu na višegodišnji prosjek. U srijedu, 1. rujna klimatološki ulazimo u jesen 2021. godine.

