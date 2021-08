Povodom 26. obljetnice VRO “Oluja”: Šestorica “hrabrih” biciklista krenula iz Voćina za Knin, na put dug 450 kilometara

Zajednica udruga i članova HVIDR-e VPŽ i ove godine povodom obilježavanja 26. obljetnice Vojno redarstvene operacije “Oluja” u suradnji s biciklističkom ekipom VBR (veterani, branitelji, rekreativci) organizira biciklistički maraton pod nazivom “Oluja od Voćina do Knina” u dužini od 450 kilometara.

U toj “hrabroj” sedmeročlanoj ekspediciji biciklističke ekipe Virovitičko-podravske županije VBR su: Tomislav Kolec, Mario Kovač, Mato Bubaš, Pavo Tutenov, Dražen Buketa i Darko Dolovski, te logističar Martin Bišćan.

Maraton je krenuo danas (ponedjeljak) u 7,30 iz Voćina, gdje su uz načelnika općine Predraga Filića sudionici ovog puta i njihovi prijatelji položili vijence kod spomenika Voćinskoj žrtvi. Dolazak u Slatinu bio je u 8,30 također kod Spomen obilježja u Parku 136. slatinske brigade gdje su izaslanstva odala počast poginulim hrvatskim braniteljima, a dolazak u Viroviticu kod Spomen obilježja kod Policijske uprave uslijedio je u 10 sati i 15 minuta. Tom prigodom sudionici maratona zajedno s predstavnicima braniteljskih udruga, gradonačelnikom Ivicom Kirinom i zamjenikom načelnika Policijske uprave virovitičko-podravske Nenadom Križićem odali su počast na tamošnjem Spomen obilježju.

Vođa maratona, predsjednik Županijske HVIDR-e Mato Bubaš tom je prigodom istakao glavni cilj ovog događaja, spajanje dva stradalnička mjesta i promoviranje istine o Domovinskom ratu.

-Već tradicionalno vozimo maraton “Od Voćina do Knina”, dakle već samo ime maratona kaže da krećemo iz stradalničkog mjesta Voćina do pobjedničkog grada Knina gdje obilježavamo 26. obljetnicu Vojno-redarstvene operacije “Oluja”. Vozimo tri etape, prva etapa je do Petrinje, 80 kilometara, druga etapa je do Korenice duga 150 kilometara i zadnja je etapa do Knina. Vozimo u znak sjećanja na “Oluju”, ali prije svega u znak sjećanja na naše poginule hrvatske branitelje, pogotovo pripadnike 81. gardijske bojne “Kumovi” koji su sudjelovali u toj operaciji, a nekoliko pripadnika te slavne bojne je i u našoj udruzi. Dakle ovaj maraton vozimo u znak sjećanja na njihovu žrtvu koju su dali za neovisnu i slobodnu Republiku Hrvatsku – rekao je Mato Bubaš.

U ime Policijske uprave virovitičko-podravske i načelnika Siniše Kneževića, maratonce je tom prigodom pozdravio njegov zamjenik Nenad Križić.

-Policijska uprava virovitičko-podravska uvijek je stajala iza projekata Hrvatske vojske i policije kada govorimo o obilježavanjima takvih značajnih obljetnica. Smatram da je zajedništvo u miru temeljeno zajedništvom u ratu. Devedesetih nam je najvažnije bilo osloboditi Domovinu, a sada nam isto tako treba biti važno sačuvati sjećanja na te slavne dane i sve one koji su položili život na oltar Domovine u borbi za neovisnu Hrvatsku – napomenuo je Nenad Križić.

Gradonačelnik Ivica Kirin istakao je ponos ovakvim projektima hrvatskih branitelja kojima čuvaju sjećanje na Domovinski rat, ali i pronose na taj način ime VPŽ i grada Virovitice.

-Nikad ne smijemo zaboraviti da je ideja tadašnje srpske politike bila zamišljena granica “Virovitica – Karlovac – Karlobag”, ali upravo zahvaljujući hrabrosti svih naših branitelja ta im namjera nije uspjela. Važno je da ovaj maraton kreće iz Voćina jer na taj način pokazujemo značaj ovog stradalničkog mjesta u Domovinskom ratu koje će tako dobiti još bolji značaj mjesta na kojima valja iskazati poštovanje, a ujedno i pokazati jedinstvo Hrvatske – rekao je Ivica Kirin.

Nakon toga, maratonci su krenuli za Petrinju, a dolazak u Knin zakazan je za 4. kolovoza.

(www.icv.hr, bs, adf, vpz.hr, foto: B. Sokele, D. Fišli, K. Toplak)