Predsjednik orahovačkog UDHOS-a Mirko Sekulić poslao otvoreno pismo predsjedniku RH Zoranu Milanoviću

Mirko Sekulić “Brusa”, predsjednik Udruge hrvatskih obrambenih snaga Orahovica, poslao je otvoreno pismo predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću koje prenosimo u cijelosti.

– Poštovani gospodine predsjedniče Republike Hrvatske i vrhovniče OSRH Milanović!

Poštujem instituciju Predsjednika i moj ste predsjednik mada za Vas nisam glasovao, ali Vaša izjava u Večernjem listu od 04.08.2021. u Sinju je kao Predsjednika RH i vrhovnika OSRH kada ste uputili neprimjerene riječi gospodinu Josipu Dakića vrlo je nekorektno od Vas pogotovo kao Predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika OSRH (ipak bi trebali kao prvi čovjek na čelu drżave, a pogotovo kao vrhovni zapovjednik OSRH trebali pripaziti na takve blago rečeno neprimjerene izjave, a to Vam nije prvi puta jer takvim izjavama narušavate i svoj i ugled naše Domovine. Nije primjereno da se jedan Predsjednik i vrhovni zapovjednik ORSH obraća takvim vokabularom.

Ne želim ulaziti u politiku i političko prepucavanje politika je jedno i to me uopće ne zanima, ali vojska je sasvim nešto drugo. Moram Vam napomenuti da gospodin Dakić mada nije general nego umirovljeni pukovnik HV. kao i svaki vojnik nisu ništa manje vrijedni uz dužno poštovanje od generala. Napominjem da je gospodin Dakić bio spreman položiti život na oltar Domovine kao i mi ostali ratnici Domovinskog rata. Vrijeđajući pukovnika Đakića vrijeđate i sve ostale domoljube i dragovoljce Domovinskog rata kao i njihove obitelji.

Gospodine Predsjedniče i vrhovni zapovjedniče OSRH i Vi kao i mnogi drugi imali su izbor da nam se priključite 1990. godine. u obrani i stvaranju jedine nam Domovine, no vi ste odlučili drugačije i to poštujem to je bio Vaš izbor. Moram Vas podsjetiti da 1990-1991 godine. bilo nas je jako malo dragovoljaca puno ću reći, ako kažem 70 tisuća imali ste priliku ponavljam biti jedan od nas no Vi ste odlučili drugačije.

I na kraju gospodine Predsjedniče RH i vrhovni zapovjedniče OSRH molim Vas uz dužno poštovanje ne uspoređujte politiku i politička prepucavanja s Domovinskim ratom jer ako vńjedate i jednog domoljuba dragovoljca, vojnika, dočasnika, časnika i generala tim Vašim neprimjerenim izjavama vrijeđate sve hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

