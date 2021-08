PRIPREMNE UTAKMICE Četiri zgoditka Antonija Babeca, Zvonimir Juhas i Marino Grizelj upisali hattrick

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja neki nogometni klubovi iskoristili su za odigravanje pripremnih utakmica, a napadači su bili izuzetno efikasni.

Na terenu virovitičkog TVIN-a igrali su novi županijski trećeligaš No Limit i županijski prvoligaš Gradina. Gosti su već na početku poveli s visokih 4:0. Domaća momčad do odmora je smanjila na 4:3. U drugom dijelu Gradina je postigla još jedan zgoditak te je došla do pobjede rezultatom 5:3. Prvi zgoditak za domaću momčad postigla je gostujuća obrana nakon ubacivanja Alessandra Alavanje, drugi je postigao Tomislav, a treći Teo Filipović. Za Gradinu je tri zgoditka dao Zvonimir Juhas, a po jednom su se u strijelce upisali Ante Gradinjan i Marko Čađavčan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Na stadionu Luka u Sopju igrala su dva županijska prvoligaša, domaći Podravac i novak u ligi, Podgorje. Podravac koji očekuje da će se u idućoj sezoni uključiti u borbu za vrh, pobijedio je 8:4. Četverostruki strijelac za domaće bio je Antonio Babec, a po dva zgoditka postigli su Josip Zajček i Mihael Šoštar. Tri zgoditka za Podgorje dao je Marino Grizelj, a jedan Marijo Šelember.

(www.icv.hr, mš, foto: ilustracija, D. Fišli)